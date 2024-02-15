Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

В Кыргызстане вводятся в обращение банкноты новой серии

291  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный банк Кыргызской Республики с 15 февраля вводит в обращение банкноты номиналами 20, 50 и 100 сомов новой пятой серии национальной валюты образца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По ее данным, основное направление в сюжетах новой серии банкнот национальной валюты – отражение историко-культурного наследия Кыргызстана – осталось без изменений. Сохранены портреты представителей искусства и культуры на лицевой стороне и достопримечательности республики – на оборотной стороне банкнот. Основной цвет и размер банкнот также остались без изменений.

Новые банкноты Кыргызстана содержат трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.

Банкноты пятой серии будут вводиться в обращение постепенно в рамках планового пополнения запасов банкнот по мере исчерпания запасов банкнот предыдущей серии.

Все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории Кыргызской Республики и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.

Основные защитные признаки банкнот номиналами 20, 50 и 100 сом образца 2023 года

1. Водяной знак: многотоновый портрет и электротип в виде номинала.

2. Защитная нить: прерывистая линия, на просвет становится сплошной, содержит цифры номинала и логотип Национального банка в виде ромба, при наклоне банкноты становятся видны мерцающий ромб и движущаяся полоса.

3. Совмещающееся изображение: фрагменты изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты на просвет образуют ромб.

4. Рельефность изображений в области портрета, надписей, цифрового и буквенного номинала банкноты.

5. Скрытое изображение: при наклоне банкноты появляется многоцветное изображение знака сома – С.

6. Цветопеременная краска (только на банкноте номиналом 100 сом): при наклоне банкноты становится видно движение двух колец, цвет орнамента меняется с золотистого на зеленый.

7. Блестящая полоса (на оборотной стороне): в виде номинала банкноты и логотипа Национального банка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435350
Теги:
деньги, Нацбанк Кыргызской республики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  