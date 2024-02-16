"Наблюдаются попытки некоторых государств получить прямой выход в ЦА"

Наблюдаются попытки некоторых государств укрепить свои позиции на Южном Кавказе и получить прямой выход в Центральную Азию. Об этом на брифинге для журналистов сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

По его словам, на сегодняшний день существуют три региона коллективной безопасности: восточноевропейский, кавказский и центральноазиатский. При этом отчетливо просматриваются попытки отдельных государств укрепить свои позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию.

"В Центральноазиатском регионе угроза исходит от международных террористических и экстремистских организаций - ИГ, Аль-Каиды (организации запрещены в Кыргызстане) и других. В частности, у южных границ Таджикистана фиксируется увеличение численности афганского филиала ИГ и Движения талибов Пакистана (организация запрещена в Кыргызстане). Расширяется сеть полевых лагерей их подготовки. При этом основной контингент иностранных боевиков сосредоточен в северных провинциях Афганистана", - рассказал Сердюков.

Он добавил, что ухудшению обстановки может способствовать увеличение миграционных потоков вследствие продолжающегося в Афганистане противостояния правительственных войск и оппозиции, притеснения национальных и религиозных меньшинств, экономической деградации. Негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе также оказывают неконтролируемый наркотрафик и нелегальное распространение оружия.

"В целом обстановка в регионах коллективной безопасности и зоне ответственности ОДКБ имеет тенденцию негативного развития и требует повышенного внимания", - заключил Сердюков