Продовольственная помощь России поддерживает тысячи людей в Кыргызстане

Голод и нехватка продовольствия - это проблемы, с которыми некоторые страны нашей планеты сталкиваются и сегодня. К счастью, Кыргызстан застрахован от таких бед, поскольку регулярно получает поддержку от своего стратегического партнера и союзника - России. Ежегодно оттуда в нашу республику отправляются тысячи тонн продовольствия, что является жизненно важным для десятков тысяч уязвимых кыргызстанцев находящихся в сложной ситуации.

Будучи крупнейшим донором Продовольственной программы ООН (ПРООН) "‎Продукты за труд" в Кыргызстане, помощь России становится особенно значимой в борьбе с голодом и повышении жизнестойкости населения. При поддержке РФ в республике реализуются проекты, позволяющие уязвимым семьям закрывать, пожалуй, один из самых главных вопросов: как прокормить себя и детей?

При этом, получить помощь кыргызстанцы могут, участвуя в общественных проектах, направленных на улучшение местной инфраструктуры и защиту населения от неблагоприятных последствий изменения климата. Эти инициативы охватывают широкий спектр мероприятий, от восстановления ирригационных сетей и систем водоснабжения до внедрения передовых методов ведения сельского хозяйства.

Так, благодаря программе "Продукты за труд", финансируемой РФ, в Таласском районе силами местных жителей отремонтированы десятки инфраструктурных объектов. В частности, проведены очистка и бетонирование каналов для орошения, построены водопроводы для обеспечения питьевой водой 13 тысяч семей.

В Баткенском районе построены защитные сооружения на селевом канале. Представителей уязвимых слоев населения приглашают на специальные тренинги, где их обучают передовым методам ведения сельского хозяйства или новым профессиональным навыкам. Участников этого проекта также стимулируют продовольственной помощью. Их семьи получают по 150 килограммов обогащенной пшеничной муки и 15 литров растительного масла.

"‎‎Россия играет ключевую роль в обеспечении Кыргызстана продовольственной безопасности. Проект по выделению продовольствия для уязвимых слоев населения, которые участвуют в социальных программах правительства нашей страны, реализуется с 2008 года. В рамках этого проекта ежегодно выделяются сотни тонн обогащенной муки и растительного масла. А в целом я знаю, что за последние 10 лет сумма, выделенная в рамках этого проекта, составляла более $20 млн", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Только летом 2023 года Россия отправила по линии ПРООН 1 тысячу 397 тонн продовольствия. Это позволило обеспечить едой примерно 5 тысяч 200 семей, в общей сложности 26 тысяч человек: каждая семья получила по 300 килограммов муки и 15 литров масла.

В этом году Россия намерена активизировать свои гуманитарные усилия, нарастив объемы поставок продовольственной помощи до 6 тысяч 400 тонн. Первая партия объемом в 202,5 тонны обогащенной муки уже прибыла в Ош. Эту муку планируется распределить среди 4 тысяч 600 жителей южных регионов страны.

"Кроме того, в рамках этого проекта ожидается очередной транш, о его выделении было подписано соглашение до 2026 года. Он составит $15 млн. Вся эта поддержка осуществляется Россией в рамках помощи Организации Объединенных Наций. И это получают жители юга республики. Еще одним важным аспектом российской помощи является и финансирование, также в рамках проекта ООН, обеспечения школьников горячим питанием - завтраками и обедами. Здесь тоже в приоритете регионы, где есть определенные социально-экономические сложности у населения. Вот такой проект, в частности, реализуется ежегодно в Нарынской области. Общая сумма, которую дала Россия на решение этой проблемы более $10 млн", - подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что российская сторона не проводила информационную кампанию по освещению этой своей гуманитарной деятельности, в отличие от того же Запада, который обязательно пиарит каждый свой шаг в КР. Поэтому о том, что именно Россия финансирует горячие обеды для школьников, а также полностью поддерживает другие продовольственные проекты, многие наши соотечественники долгое время просто не знали.

"Абсолютно правильно, что в последние годы Россия стала говорить о том, что такая помощь оказывается нашей стране", - уверен Шестаков.

Для России протянуть руку помощи Кыргызстану - это больше, чем просто акт благотворительности. Это проявление естественного желания брата оказать поддержку брату в трудную минуту. И базируется оно на общих ценностях, которые разделяют кыргызы и русские, на милосердии и гуманизме, что в очередной раз подчеркивает прочное партнерство, сложившееся между нашими народами.

"Я бы отметил, что, когда у нас были кризисные моменты, эта пандемия и когда мы переживали революционные события, российская сторона также выделяла продовольствие в качестве пшеницы, востребованных продуктов питания для населения, которое оказалось в сложных условиях именно из-за политической, или социально-экономической ситуации. То есть Россия направляла помощь уже в рамках двусторонних отношениях в 2020 году. Тогда уязвимым слоям населения также выдавались продовольственные наборы. Помимо этого, важно, что Россия на льготных условиях поставляет нам семена и ГСМ для того, чтобы наши фермеры, наш аграрный сектор, мог вовремя проводить сев и сбор урожая. Например, бензин и дизель мы получаем на условиях преференций. Все это используется для того, чтобы обеспечить нашу продовольственную безопасность", - заключил Игорь Шестаков.