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В подпольном цеху Бишкека дешевую "мыломойку" "перебивали" на дорогую

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- Виктория Гунгер
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ГКНБ КР пресечен устойчивый канал сбыта контрабандной продукции (стиральных порошков) и контрафактных моющих средств на территории Бишкека, которые могли нанести ущерб жизни и здоровью населения, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в одной из типографии на протяжении длительного времени, подпольно изготавливались коробки, этикетки, наклейки на стиральные порошки и других моющих средств.

"13 февраля 2024 года выявлена крупная партия контрафактных стиральных порошков марки "Миф", "Тайд" и Ариэль. Кроме того, в подпольном цехе установлен конвейер по производству бытовой химии "Фейри", где незаконно изготавливали моющие средства, путем наклеивания этикеток дорогих моющих средств на дешевые аналоги и в последующем реализовывались в торговых точках на рынках столицы. Общее количество изъятого контрафактного товара составляет 42 тыс. 731 штук стиральных порошков и 8 рулонов этикеток (каждая на 10 тыс. бутылок "Фейри"). Производство осуществлялось с использованием дешевых и несертифицированных материалов, что может представлять угрозу для здоровья и безопасности потребителей. Назначены соответствующие экспертизы в СЭС при МЮ КР и ЦГСЭН МЗ КР", - подчеркивают в ГКНБ.

Организаторы понесут соответствующую ответственность согласно законодательству КР, после результатов соответствующих экспертиз.


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URL: https://www.vb.kg/435357
Теги:
ГКНБ, нарушения, Кыргызстан
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