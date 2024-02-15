Бактыбек Бекболотов: Я буду защищать права всех ветеранов

На митинге в честь 35-летия вывода войск из Афганистана в Бишкеке министр обороны Кыргызской Республики Бактыбек Бекболотов заявил, что он, как глава военного ведомства, должен защищать права ветеранов всех категорий. Обращаясь к присутствующим на митинге ветеранам Афганистана и родственникам погибших, он заявил:

"Уважаемые родственники погибших! Ваши сыновья, не вернувшиеся из боя, останутся вписаны в военную историю золотыми буквами. Мы чтим их память и мы с уважением относимся к живым ветеранам Афганистана.

Вы продолжаете свою ветеранскую работу и это важно. Сегодня желающих переписать историю все больше, а история войны в Афганистане - часть истории нашей армии. Мы обязаны ценить свою историю.

Знаю, что вы все ожидаете решения правительства в отношении ветеранов Афганистана и семей погибших. Хочу заявить, что до конца февраля вопрос должен быть решен!

Разрешите дать разъяснение. Нам необходимо время для решения вопроса для всех категорий ветеранов войн и чернобыльцев. Если раньше все ветераны получали пособия по одному документу, то теперь мы разделили всех "по календарю". Все вопросы будем решать поэтапно: первые афганцы, затем чернобыльцы, баткенцы и так далее.

За ноябрь, декабрь я сам и представители различных ведомств объехали все военные комиссариаты в стране. Мы встретились почти со всеми ветеранскими организациями, чтобы изучить проблемы досконально. Вы должны понимать, что мы взяли на себя эту обязанность - социальная защита военнослужащих, ветеранов Вооруженных сил и ветеранов войны. И я как министр обороны должен защищать ваши права", - сказал он.