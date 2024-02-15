В Бишкеке отметили 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Бишкеке у памятника погибшим в Афганистане в парке Ататюрк состоялся митинг в честь 35-ой годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года.

Вспомнить и отдать дань памяти погибшим пришли ветераны боевых действий в Афганистане, родственники воинов-интернационалистов, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, министр обороны КР Бактыбек Бекболотов, депутат БГК Жаныбек Асанбеков, атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в КР, полковник Игорь Довбня, лидер республиканского совета ветеранов войны в Афганистане Кожобек Рыспаев, председатель Кыргызского общественного движения ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов, генерал- полковник Абдыгул Чотбаев.

В память о погибших объявлена минута молчания и прозвучал метроном и троекратный оружейный залп. В завершение митинга – реквиема участники мероприятия возложили цветы к памятнику.

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и руководитель военного атташата при посольстве России в Кыргызстане Игорь Довбня в своих поздравлениях пожелали ветеранам здоровья и поблагодарили их за активное участие в воспитательной работе с молодежью.

Генерал-полковник Абдыгул Чотбаев и представители организаций ветеранов Афганистана с удовлетворением отметили большое желание министра обороны КР Бактыбека Бекболотов вникнуть в проблемы ветеранам Афганистана и помочь им.

В свою очередь глава военного ведомства Бактыбек Бекболотов напомнил, что День вывода советских войск из Афганистана - это не только праздник, но и День скорби по погибшим в этой войне. "Через пекло этой войны прошли 7 тысяч 141 кыргызстанецев. 252 из них погибли в боях, 1500 вернулись с различными ранениями, четверо пропали без вести. Этого нельзя забывать, именно поэтому руководство страны, оборонного ведомства, в целом наше общество с пониманием и уважением относится к воинам-интернационалистам, воздавая дань их героическому подвигу. Также наши воины не только воевали в Афганистане, но и восстанавливали эту страну, строя новые школы и больницы, обеспечивая продовольствием, медикаментами и всем необходимым, одним словом - создавали все условия для нормальной цивилизованной жизни местного населения", - сказал он.

Министр обороны не оставил без внимания и активность ветеранов-интернационалистов в деле военно-патриотического воспитания молодежи Кыргызстана, в частности сказав, что "и сегодня воины-интернационалисты с честью выполняют свой гражданский долг: вносят вклад в развитие ветеранского движения нашей страны, проводят большую работу по оказанию помощи своим боевым товарищам, занимаются патриотической работой, участвуют в подготовке молодого поколения защитников Отечества".