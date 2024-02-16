Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

Почему у Великобритании вдруг вырос интерес к Кыргызстану?

102  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На днях в ряде СМИ Кыргызстана появилась новость о том, что Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда провел онлайн-регистрацию кыргызстанцев, желающих участвовать в программе сезонной занятости в сельском хозяйстве Великобритании. Все прозападные издания с восторгом написали о том, что в рамках первичного отбора за сутки было одобрено почти 15 тысяч заявок из 26 тысяч поданных.

Новости такого рода, как и прошлогоднее сообщение о том, что Великобритания повысила квоту для трудовых мигрантов из Кыргызстана с 1,5 тысяч человек до 2 тысяч человек, призваны формировать у наших соотечественников лояльное отношение к богатой европейской стране, которая "дарит" кыргызстанцам возможность хорошей жизни. Ведь, как любят подчеркивать журналисты-западники, работая на фермах Туманного Альбиона, "за полгода можно получить столько же денег, сколько в России за два года".

Такие "истории успеха" сезонных рабочих должны создавать у нас впечатление, что британцам не плевать на Кыргызстан и наш народ.

Хотя если мыслить критически, то становится понятно, что на деле подачки Великобритании в виде трудовых квот - это всего лишь попытка пустить пыль в глаза. По факту же британцы не сделали ничего для устойчивого развития нашей страны: школ и больниц в КР не строили, предприятий не открывали.

Да и с чего бы им делать это? Ведь нашу страну они воспринимают как отсталое государство с дешевым сырьем, которому отведена роль плацдарма в англосаксонской борьбе против России.

Подход, кстати, традиционный. Да, формально Британская империя, бесстыдно грабившая 50 стран по всей планете, создававшаяся различные виды принудительного труда на золотых, алмазных и оловянных рудниках, каучуковых и чайных плантациях, а позже и на нефтяных месторождениях, и запиравшая "туземцев" в бесплодных резервациях или протекторатах, перестала существовать, имперских замашек жители Туманного Альбиона не утратили.

Просто эволюционировали способы отъема ценностей (содержимое недр, удобные логистические маршруты) у местного населения. Теперь британской короне не нужно содержать на колонизируемых территориях военные гарнизоны, достаточно иметь армию энкэошников. Они будут влиять на внутреннюю политику, формировать информационную повестку. В общем, делать все, что требуют их спонсоры-хозяева.

Тут нужно отметить, что в последние несколько лет Великобритания активно наращивала финансирование деятельности своих НКО в Кыргызстане, специализирующихся на продвижении разрушительных для традиционалистского общества неолиберальных ценностей. Это новые "одеяла с оспой" от колонизаторов: они нацелены на уничтожение кыргызской национальной и способствуют сокращению численности населения. То есть фактически помогают истребить кыргызов как народ.

Так вот на эти "благородные" цели по линии только одного британского фонда Sigrid Rausing Trust в последние годы были выделены гранты на сумму свыше 4 млрд фунтов стерлингов для 11 НКО на реализацию программ "защиты ЛГБТК+", "гендерного равенства", правозащиты и изучения "белых пятен советского периода".

"В Кыргызстане существуют десятки тысяч НКО, прозападные СМИ, которые финансируются США и Великобританией. Они ведут подрывную работу в обществе. Распространяют бред о третьем гендере, лоббируют прозападные интересы, разрушают семейные ценности и основы культуры кыргызского народа. Они манипулируют общественным сознанием и разделяют людей, разжигают вражду между югом и севером Кыргызстана, между богатыми и бедными, между старшим и младшим поколениями, между женщинами и мужчинами. Лоббируют псевдоценности, которые чужды нашему менталитету и культуре. Они представляют угрозу для безопасности Центральной Азии в целом. Поэтому в таких условиях Россия выступает в качестве гаранта безопасности Центральной Азии", - считает политолог Амантур Манапбаев.

Сегодня Великобритания особенно жаждет расширить свое присутствие в странах Центральной Азии. При этом очень наивно считать, что британцы считают нас сколько-нибудь значимыми с точки зрения экономического партнерства. Лондон заинтересован лишь в том, чтобы получить доступ к природным богатствам региона, обеспечить контроль над нашей экономикой и властями. Ну и, разумеется, подгадить России, с который Туманный Альбион вместе с другими западниками сегодня воюет на Украине.

"Та страна, которая призывает испортить отношение с Россией не может быть заинтересованной в устойчивом развитии Кыргызстана. Глава директората по санкциям МИД Великобритании Дэвид Рид бегал по кабинетам наших министров и депутатов, убеждая их в необходимости соблюдения антироссийских санкций. Он оказывал давление на руководство Кыргызстана. Он неоднократно проводил встречу с послом Кыргызстана Уланом Джусуповым: что-то требовал, просил, убеждал, одобрял. Хочу отметить, что мы не нуждаемся в чьей-либо одобрении, также вмешательство во внутренние дела Кыргызстана является неприемлемым", - говорит политолог Амантур Манапбаев.

Он подчеркивает, что совместная история Кыргызстана и России, совместные победы, такие как уничтожение фашизма и покорение космоса, помогали нашим странам добиваться небывалых успехов во всех сферах человеческой деятельности.

"Мы имеем ментальное и культурное единство. Нас объединяет один язык - русский язык.

Кроме того, в период новейшей истории мы входим в один союз - ЕАЭС, который стал экономической платформой для развития стран-участниц. А антироссийские санкции, соблюдения, которые которых требуют бриты от нас, являются прежде всего антикыргызскими. Так как, разрыв экономических, политических, военных и культурных связей с Россией окажутся ошибкой исторического масштаба для Кыргызстана. Зачем плевать в колодец с которого пьем?", - отмечает Манапбаев.

Доказать отсутствие реального интереса британцев к нашей стране несложно. Достаточно сравнить объемы товарооборота. За восемь месяцев 2023 года мы наторговали с Туманным Альбионом на $60 млн. Объем торговли с Россией в этот же период превысил $3,2 млрд, а объем накопленных прямых инвестиций из России составил $2 млрд. Так и кто при таком раскладе для нас стратегический союзник и гарант процветания?

"Исторические факты и реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что цели Великобритании в Центральной Азии немирные. Недавно английский историк Стюарт Лейкок в своем исследовании заявил, что за всю историю своего существования Великобритания вторгалась почти в 90% стран мира. Центральная Азия для британцев последняя крепость, которую они хотят захватить. Вместе с тем, еще в XIX веке предводительница кыргызов, Курманжан Датка, взяла курс на дружбу с Россией. Позже, в XX веке, этот курс продолжили Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев и Абсамат Масалиев в рамках единого государства - Советского Союза. С Россией мы добились небывалых высот. Поэтому, несмотря на раскольническую политику "заокеанского партнера", широкие массы Кыргызстана полагают главным союзником именно Россию. Тогда как западные игроки во главе с США и Великобританией руководствуются личными интересами и двойными стандартами, которые приводят к гибели самостоятельных стран. В связи с этим, чтобы Кыргызстану успешно справляться с вызовами современности мы должны объединяться вокруг новых мировых центров развития. Каковым, на мой взгляд, является Россия", - отмечает эксперт.

Иначе говоря, главная цель англосаксов в нашем регионе и, в частности в Кыргызстане, конкретна - устранить Россию как конкурента в мировой политике. И, судя по последним событиям, для достижения этих целей Лондон готов даже потратить деньги на центральноазиатские проекты.

"Как известно, анонсирована встреча "5+1", страны ЦА и Великобритания, которая должна состояться весной. Великобритания, думаю, что очень серьезно настроена и налаживает контакт со всеми странами ЦА. Практически были нанесены визиты во все страны Центральной Азии. Великобритания намерена серьезно вкладываться в Кыргызстан, в инфраструктурные проекты: Камбаратинская ГЭС и, возможно, даже строительство железной дороги из Китая, сейчас рассматривается. И я думаю, что это благосклонно встречается элитами Центральной Азии", - считает политолог Марс Сариев.

Он отмечает, что это связано с тем, что сейчас Россия сосредоточена на Украине. В то же время американская сторона сейчас не комплементарна.

"Тому свидетельствует ответное письмо от Садыра Жапарова Блинкену. Да и до этого тоже мы наблюдали очень интересные жесткие демарши Ильхама Алиева в отношении США Поэтому это уже тенденция: гегемон теряет хватку и ослабевает. Свято место пусто не будет, поэтому я думаю, что если Россия будет всецело сосредоточена в западном направлении Украина, то как бы по логике Центральную Азию должен занять Китай. Экономически Китай уже присутствует в Центральной Азии, но мы видим, что сейчас серьезные взоры на наш регион бросил и Лондон-сити", - говорит Сариев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435364
Теги:
Великобритания, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  