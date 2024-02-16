Почему у Великобритании вдруг вырос интерес к Кыргызстану?

На днях в ряде СМИ Кыргызстана появилась новость о том, что Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда провел онлайн-регистрацию кыргызстанцев, желающих участвовать в программе сезонной занятости в сельском хозяйстве Великобритании. Все прозападные издания с восторгом написали о том, что в рамках первичного отбора за сутки было одобрено почти 15 тысяч заявок из 26 тысяч поданных.

Новости такого рода, как и прошлогоднее сообщение о том, что Великобритания повысила квоту для трудовых мигрантов из Кыргызстана с 1,5 тысяч человек до 2 тысяч человек, призваны формировать у наших соотечественников лояльное отношение к богатой европейской стране, которая "дарит" кыргызстанцам возможность хорошей жизни. Ведь, как любят подчеркивать журналисты-западники, работая на фермах Туманного Альбиона, "за полгода можно получить столько же денег, сколько в России за два года".

Такие "истории успеха" сезонных рабочих должны создавать у нас впечатление, что британцам не плевать на Кыргызстан и наш народ.

Хотя если мыслить критически, то становится понятно, что на деле подачки Великобритании в виде трудовых квот - это всего лишь попытка пустить пыль в глаза. По факту же британцы не сделали ничего для устойчивого развития нашей страны: школ и больниц в КР не строили, предприятий не открывали.

Да и с чего бы им делать это? Ведь нашу страну они воспринимают как отсталое государство с дешевым сырьем, которому отведена роль плацдарма в англосаксонской борьбе против России.

Подход, кстати, традиционный. Да, формально Британская империя, бесстыдно грабившая 50 стран по всей планете, создававшаяся различные виды принудительного труда на золотых, алмазных и оловянных рудниках, каучуковых и чайных плантациях, а позже и на нефтяных месторождениях, и запиравшая "туземцев" в бесплодных резервациях или протекторатах, перестала существовать, имперских замашек жители Туманного Альбиона не утратили.

Просто эволюционировали способы отъема ценностей (содержимое недр, удобные логистические маршруты) у местного населения. Теперь британской короне не нужно содержать на колонизируемых территориях военные гарнизоны, достаточно иметь армию энкэошников. Они будут влиять на внутреннюю политику, формировать информационную повестку. В общем, делать все, что требуют их спонсоры-хозяева.

Тут нужно отметить, что в последние несколько лет Великобритания активно наращивала финансирование деятельности своих НКО в Кыргызстане, специализирующихся на продвижении разрушительных для традиционалистского общества неолиберальных ценностей. Это новые "одеяла с оспой" от колонизаторов: они нацелены на уничтожение кыргызской национальной и способствуют сокращению численности населения. То есть фактически помогают истребить кыргызов как народ.

Так вот на эти "благородные" цели по линии только одного британского фонда Sigrid Rausing Trust в последние годы были выделены гранты на сумму свыше 4 млрд фунтов стерлингов для 11 НКО на реализацию программ "защиты ЛГБТК+", "гендерного равенства", правозащиты и изучения "белых пятен советского периода".

"В Кыргызстане существуют десятки тысяч НКО, прозападные СМИ, которые финансируются США и Великобританией. Они ведут подрывную работу в обществе. Распространяют бред о третьем гендере, лоббируют прозападные интересы, разрушают семейные ценности и основы культуры кыргызского народа. Они манипулируют общественным сознанием и разделяют людей, разжигают вражду между югом и севером Кыргызстана, между богатыми и бедными, между старшим и младшим поколениями, между женщинами и мужчинами. Лоббируют псевдоценности, которые чужды нашему менталитету и культуре. Они представляют угрозу для безопасности Центральной Азии в целом. Поэтому в таких условиях Россия выступает в качестве гаранта безопасности Центральной Азии", - считает политолог Амантур Манапбаев.

Сегодня Великобритания особенно жаждет расширить свое присутствие в странах Центральной Азии. При этом очень наивно считать, что британцы считают нас сколько-нибудь значимыми с точки зрения экономического партнерства. Лондон заинтересован лишь в том, чтобы получить доступ к природным богатствам региона, обеспечить контроль над нашей экономикой и властями. Ну и, разумеется, подгадить России, с который Туманный Альбион вместе с другими западниками сегодня воюет на Украине.

"Та страна, которая призывает испортить отношение с Россией не может быть заинтересованной в устойчивом развитии Кыргызстана. Глава директората по санкциям МИД Великобритании Дэвид Рид бегал по кабинетам наших министров и депутатов, убеждая их в необходимости соблюдения антироссийских санкций. Он оказывал давление на руководство Кыргызстана. Он неоднократно проводил встречу с послом Кыргызстана Уланом Джусуповым: что-то требовал, просил, убеждал, одобрял. Хочу отметить, что мы не нуждаемся в чьей-либо одобрении, также вмешательство во внутренние дела Кыргызстана является неприемлемым", - говорит политолог Амантур Манапбаев.

Он подчеркивает, что совместная история Кыргызстана и России, совместные победы, такие как уничтожение фашизма и покорение космоса, помогали нашим странам добиваться небывалых успехов во всех сферах человеческой деятельности.

"Мы имеем ментальное и культурное единство. Нас объединяет один язык - русский язык.

Кроме того, в период новейшей истории мы входим в один союз - ЕАЭС, который стал экономической платформой для развития стран-участниц. А антироссийские санкции, соблюдения, которые которых требуют бриты от нас, являются прежде всего антикыргызскими. Так как, разрыв экономических, политических, военных и культурных связей с Россией окажутся ошибкой исторического масштаба для Кыргызстана. Зачем плевать в колодец с которого пьем?", - отмечает Манапбаев.

Доказать отсутствие реального интереса британцев к нашей стране несложно. Достаточно сравнить объемы товарооборота. За восемь месяцев 2023 года мы наторговали с Туманным Альбионом на $60 млн. Объем торговли с Россией в этот же период превысил $3,2 млрд, а объем накопленных прямых инвестиций из России составил $2 млрд. Так и кто при таком раскладе для нас стратегический союзник и гарант процветания?

"Исторические факты и реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что цели Великобритании в Центральной Азии немирные. Недавно английский историк Стюарт Лейкок в своем исследовании заявил, что за всю историю своего существования Великобритания вторгалась почти в 90% стран мира. Центральная Азия для британцев последняя крепость, которую они хотят захватить. Вместе с тем, еще в XIX веке предводительница кыргызов, Курманжан Датка, взяла курс на дружбу с Россией. Позже, в XX веке, этот курс продолжили Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев и Абсамат Масалиев в рамках единого государства - Советского Союза. С Россией мы добились небывалых высот. Поэтому, несмотря на раскольническую политику "заокеанского партнера", широкие массы Кыргызстана полагают главным союзником именно Россию. Тогда как западные игроки во главе с США и Великобританией руководствуются личными интересами и двойными стандартами, которые приводят к гибели самостоятельных стран. В связи с этим, чтобы Кыргызстану успешно справляться с вызовами современности мы должны объединяться вокруг новых мировых центров развития. Каковым, на мой взгляд, является Россия", - отмечает эксперт.

Иначе говоря, главная цель англосаксов в нашем регионе и, в частности в Кыргызстане, конкретна - устранить Россию как конкурента в мировой политике. И, судя по последним событиям, для достижения этих целей Лондон готов даже потратить деньги на центральноазиатские проекты.

"Как известно, анонсирована встреча "5+1", страны ЦА и Великобритания, которая должна состояться весной. Великобритания, думаю, что очень серьезно настроена и налаживает контакт со всеми странами ЦА. Практически были нанесены визиты во все страны Центральной Азии. Великобритания намерена серьезно вкладываться в Кыргызстан, в инфраструктурные проекты: Камбаратинская ГЭС и, возможно, даже строительство железной дороги из Китая, сейчас рассматривается. И я думаю, что это благосклонно встречается элитами Центральной Азии", - считает политолог Марс Сариев.

Он отмечает, что это связано с тем, что сейчас Россия сосредоточена на Украине. В то же время американская сторона сейчас не комплементарна.

"Тому свидетельствует ответное письмо от Садыра Жапарова Блинкену. Да и до этого тоже мы наблюдали очень интересные жесткие демарши Ильхама Алиева в отношении США Поэтому это уже тенденция: гегемон теряет хватку и ослабевает. Свято место пусто не будет, поэтому я думаю, что если Россия будет всецело сосредоточена в западном направлении Украина, то как бы по логике Центральную Азию должен занять Китай. Экономически Китай уже присутствует в Центральной Азии, но мы видим, что сейчас серьезные взоры на наш регион бросил и Лондон-сити", - говорит Сариев.