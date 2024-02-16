Посол Кыргызстана вручил верительные грамоты президенту Беларуси

Во Дворце независимости в Минске сегодня состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным послом КР Эрболом Султанбаевым президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

В ходе церемонии Лукашенко отметил, что Кыргызстан является другом и надежным партнером Республики Беларусь. По мнению Александра Лукашенко, в последние годы объем взаимной торговли постоянно растет, но странам по силам достичь гораздо большего.

В свою очередь, Султанбаев выразил благодарность за пожелания и передал теплые слова приветствия от имени президента КР Садыра Жапарова.