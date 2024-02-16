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Посол Кыргызстана вручил верительные грамоты президенту Беларуси

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Во Дворце независимости в Минске сегодня состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным послом КР Эрболом Султанбаевым президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

В ходе церемонии Лукашенко отметил, что Кыргызстан является другом и надежным партнером Республики Беларусь. По мнению Александра Лукашенко, в последние годы объем взаимной торговли постоянно растет, но странам по силам достичь гораздо большего.

В свою очередь, Султанбаев выразил благодарность за пожелания и передал теплые слова приветствия от имени президента КР Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/435369
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, посол
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