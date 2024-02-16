В Международный день детей, больных раком, для пациентов устроили праздник

15 февраля, в Международный день детей, больных раком, в детском отделении онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) при Минздраве КР состоялся флешмоб "Дети говорят "спасибо!". Его организовали родители из Общественного объединения "Надежда на жизнь" и их дети, прошедшие лечение от рака и вышедшие в стойкую ремиссию.

"Это наш особенный способ выразить благодарность всем медицинским работникам, которые оказывали нам поддержку в период лечения, вспомнить лучшие позитивные моменты, когда мы много времени проводили вместе, - рассказала член ОО "Надежда на жизнь" Анастасия Гаджиева. – Дети изготовили подарки. В качестве символа борьбы с детским раком, взрослым, детям и медикам мы преподнесли золотые ленточки. Как известно, символом борьбы с детской онкологией является золотая лента. Золото символизирует драгоценное сокровище, таковым являются дети для своих родителей. И, конечно, мы также решили поддержать ребятишек, которые сейчас проходят курсы лечения, подготовили для них открытки с пожеланиями выздоровления, которые вклеили в альбом "Здоровье и счастье", и торжественно вручили адресатам".

По словам Анастасии Гаджиевой, благодаря поддержке ОБФ Help the children SKD получили подарки и дети-победители в борьбе с раком. Все были очень признательны Софье Мазур, солистке международного проекта "Ырдайлы кыргыз ырларын" Национальной телерадиокорпорации, 23-кратная чемпионка международных турниров по дзюдо, призёр многих чемпионатов Кыргызстана, которая прибавила настроения всем участникам акции музыкальным подарком.

"Кыргызстан вошёл в международную инициативу ВОЗ по борьбе с онкологией. Это даёт нам возможность улучшить качество диагностики, лечения, положение детей и их родителей, - рассказал директор НЦОМиД, профессор Шайирбек Сулайманов. - У нас сейчас 70 стационарных и 12 амбулаторных коек. Через наш центр ежегодно проходит около 250 детей с онкозаболеваниями, из них у 180 детей болезнь выявляется впервые. На их лечение требуется примерно 100 млн. сомов. Ежегодно мы подаём заявки в фонд высоких технологий Минздрава КР. Кроме того, нам помогают различные международные организации и благотворительные фонды, за что мы им очень благодарны".

"Такие акции дают нам стимул работать, тем более, когда видишь своих бывших пациентов подросшими и здоровыми, - сказал заведующий отделением детской онкологии и онкогематологии НЦОМиД Султан Стамбеков. - Больше всего сейчас нам не хватает передовых технологий. За десять лет детская онкология сделала значительный шаг вперёд. Десять лет назад у нас было одно отделение на двадцать коек с финансированием меньше миллиона сомов и всего два врача. Сейчас мы располагаемся в четырехэтажном здании, у нас два отделения, плюс приёмное отделение с амбулаторным приёмом, куда тоже можно госпитализировать круглосуточно, а в штате уже десять врачей.

Мы освоили все протоколы диагностики и лечения, прошли обучение по пересадке костного мозга в Турции и в этом году планируем начать аутопересадку. Если нам будут доступны ведущие технологии, то сможем добиться еще лучших показателей. Считаем, что взаимодействие врачей и их родителей играет ключевую роль в выздоровлении наших пациентов. В этом году совместно с ВОЗ мы запустили исследование, чтобы выяснить все барьеры, возникающие между врачами и родителями юных пациентов после их первого обращения к врачу до госпитализации".

"У меня два сына, которые успешно пролечились от двух разных онкологических заболеваний и в настоящее время находятся под наблюдением врачей, - говорит Керез из Нарынской области. - Один из них семь месяцев назад прошел процедуру пересадки костного мозга, и мы очень надеемся, что болезнь не вернётся. Большое спасибо всем, кто о нас заботился, кто помог преодолеть тяжелый недуг".

Мнение специалиста

Международный день детей, больных раком, 15 февраля, был объявлен в сентябре 2001 года в Люксембурге во время ежегодной встречи Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком, для повышения уровня информированности врачей-педиатров, всего профессионального медицинского сообщества, социально ответственных граждан всех специальностей об успехах и проблемах детской онкологии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно примерно 400 000 детей и подростков в возрасте от рождения до 19 лет заболевают раком. К числу наиболее распространенных детских онкологических заболеваний относятся лейкемии, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы и такие солидные опухоли, как нейробластома и нефробластома. Из предпосылок возникновения детской онкологии названы генетическая предрасположенность, загрязнение окружающей среды и наличие в ней токсических веществ, а также патология плода в период внутриутробного развития.

В странах с высоким уровнем дохода, где, как правило, доступны комплексные услуги, от рака излечиваются более 80% детей. Медики считают, если начинать лечение на первой - второй стадии болезни, то прогнозы результатов терапии очень благоприятны. Именно поэтому специалисты рекомендуют проводить регулярный медосмотр и обследование малышей. При этом родителям важно вовремя обратить внимание на появление необычных признаков и симптомов у ребенка, которые могут включать наличие припухлости или опухолевого образования, бледность кожи и повышенную утомляемость, необъяснимое появление синяков, боли или прихрамывание, а также длительную температуру, частые головные боли и рвоту, неожиданное ухудшение зрения, быстрое похудение.

При выявлении онкологического заболевания на ранней стадии эффективное лечение чаще приводит к положительным результатам, что повышает вероятность выживания, уменьшает страдания и нередко позволяет использовать менее дорогостоящие и менее интенсивные методы лечения. Раннее обнаружение болезни и незамедлительное оказание помощи позволяют значительно облегчить жизнь заболевшего раком ребенка.

Правильный диагноз имеет решающее значение для лечения таких пациентов, поскольку лечение каждого вида рака должно проводиться по определенной схеме, часто предусматривающей хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию.