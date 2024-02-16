В школах Бишкека 17, 19, 20 февраля будут сокращённые уроки

17, 19, 20 февраля занятия первой смены будут начинаться с 9.00 часов, а занятия второй смены должны завершаться в 16.00 часов, уроки будут проводиться по 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как отмечает муниципалитет, детские сады работают в штатном режиме. Однако при желании родители могут оставлять детей дома под присмотром взрослых.

Кроме того, частным образовательным организациям рекомендовано организовать учебно-воспитательный процесс с учетом информации о погодных условиях от Кыргызгидромет при МЧС КР .

По всем дополнительным вопросам можно обращаться по номеру: 0709 240 284.

Мэрия города Бишкек просит с пониманием отнестись к данной ситуации всех участников учебного процесса.