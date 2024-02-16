Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

В школах Бишкека 17, 19, 20 февраля будут сокращённые уроки

245  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

17, 19, 20 февраля занятия первой смены будут начинаться с 9.00 часов, а занятия второй смены должны завершаться в 16.00 часов, уроки будут проводиться по 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как отмечает муниципалитет, детские сады работают в штатном режиме. Однако при желании родители могут оставлять детей дома под присмотром взрослых.

Кроме того, частным образовательным организациям рекомендовано организовать учебно-воспитательный процесс с учетом информации о погодных условиях от Кыргызгидромет при МЧС КР .

По всем дополнительным вопросам можно обращаться по номеру: 0709 240 284.

Мэрия города Бишкек просит с пониманием отнестись к данной ситуации всех участников учебного процесса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435376
Теги:
погода, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  