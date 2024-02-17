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Врачи из Кыргызстана и Казахстана проведут операции по лазерной коагуляции

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- Назгуль Абдыразакова
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Врачи-офтальмологи Национального центра охраны материнства и детства совместно с главным врачом-ретинологом города Алматы, проведут операции по лазерной коагуляции сетчатки глаз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, при поддержке Общественного фонда "Фонд социального партнерства по развитию регионов" в 2023 году НЦОМиД приобрел аппарат "Лазер для иридотомии - OCULIGHT SLxIRIDEX" из США.

В офтальмологическом отделении НЦОМиД успешно проводятся операции по лазерной коагуляции сетчатки недоношенным детям с использованием данного аппарата. Два врача этого отделения прошли обучение в городе Алматы по скринингу ретинопатии у недоношенных детей, а третий врач освоил хирургическое лечение этого заболевания.

В 2023 году общее количество недоношенных детей с ретинопатией достигло 1280 случаев, из которых 38 были направлены за пределы Кыргызстана для лечения. Отбор детей к операции проводится в зависимости от тяжести и стадии развития ретинопатии. 23 февраля врачи проведут операции по лазерной коагуляции сетчатки глаз пяти таким детям.


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URL: https://www.vb.kg/435381
Теги:
дети, Казахстан, операция, Кыргызстан, здоровье
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