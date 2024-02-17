Танцоры из КР стали победителями и призёрами на турнире "Love Story - 2024"

Танцоры из Кыргызстана стали победителями и призёрами на международном турнире 'Love Story - 2024' по спортивным бальным танцам в Казахстане. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта КР.

По данным , в турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Высокие результаты на этом турнире показали танцоры Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики.

Пара спортсменов Женишбеков Байжигит и Зайцева Дарья в категории Молодёжь+Взрослые до А класса Латина заняли 3 место, Молодёжь+Взрослые Д класс Латина 1 место, Молодёжь+Взрослые латина до В класса 2 место.

Пара Рамзаев Андрей и Мирошникова Анна в категории Юниоры-1 Д класс Латина 3 место, Юниоры-1 Д класс стандарт 3 место. Тренера танцоров - Антон Калачев и Оксана Каракай