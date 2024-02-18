20 февраля в некоторых районах Бишкека отключат воду

В городе Бишкек 20 февраля будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, район отключения:
• ж/м "Мурас Ордо" с 9:00 часов до 15:00 часов;
• ж/м "Калыс Ордо" с 9:00 часов до 15:00 часов.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах: "Мурас Ордо", "Калыс Ордо" и на городских водопроводных сетях.
Производственно-эксплуатационного управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.