Мэр Бишкека наградил финалистов музыкального проекта "Ну-ка, все вместе!"

В городе Бишкек под председательством мэра Айбека Джунушалиева прошла церемония награждения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана за добросовестный и плодотворный труд ценным подарком - наручными часами мэрии города Бишкек поощрили ветерана Афганской войны Первомайского района Бейшеева Джолдошбека Арзыкуловича.

Кроме того, за вклад в развитие культуры и цифровых технологий Кыргызской Республики почетные грамоты получили:

Исраилов Бек Жолдошбекович – певец;

Раимбердиев Азат Есеналыевич – певец.

Отметим, что оба певца являются финалистами популярного музыкального проекта "Ну-ка, все вместе!".

Благодарственными письмами отмечены:

Зарипов Рафаэль Талгатович - руководитель направления биометрической идентификации компании "Vision Labs";

Загретдинов Тимур Гамирович – директор по развитию бизнеса компании "Vision Labs";

Косумбаев Данияр Омурбекович – консультант компании "Vision Labs".