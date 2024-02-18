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Мэр Бишкека наградил финалистов музыкального проекта "Ну-ка, все вместе!"

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В городе Бишкек под председательством мэра Айбека Джунушалиева прошла церемония награждения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана за добросовестный и плодотворный труд ценным подарком - наручными часами мэрии города Бишкек поощрили ветерана Афганской войны Первомайского района Бейшеева Джолдошбека Арзыкуловича.

Кроме того, за вклад в развитие культуры и цифровых технологий Кыргызской Республики почетные грамоты получили:

Исраилов Бек Жолдошбекович – певец;

Раимбердиев Азат Есеналыевич – певец.

Отметим, что оба певца являются финалистами популярного музыкального проекта "Ну-ка, все вместе!".

Благодарственными письмами отмечены:

Зарипов Рафаэль Талгатович - руководитель направления биометрической идентификации компании "Vision Labs";

Загретдинов Тимур Гамирович – директор по развитию бизнеса компании "Vision Labs";

Косумбаев Данияр Омурбекович – консультант компании "Vision Labs".


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URL: https://www.vb.kg/435393
Теги:
мэрия, Бишкек
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