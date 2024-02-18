Урла - сокровище Турции на Эгейском побережье

Известный путеводитель Lonely Planet рекомендует посетить Урлу, прекрасный район в Измире, расположенный на Эгейском побережье Турции, в своем списке "Лучшее для путешествий 2024 года". Этот оазис гастрономии с рейтингом Michelin, известный своими виноградниками и ресторанами, использующими продукцию фермы-стола, предлагает мощеные улицы, каменные дома с балконами и роскошные, уютные бутик-отели. Посещение этого прекрасного городка дает его гостям возможность открыть для себя природу, историю, культуру и гастрономию вместе. Вот 5 причин исследовать этот живописный эгейский город...

Попробуйте вина Урлы

Умеренный климат Урлы идеально подходит для виноделия. В древние времена вина, произведенные в этом регионе, помещались в амфоры и отправлялись на берега Западного Средиземноморья и Черного моря. Урла по-прежнему является привлекательным винным направлением с постоянно развивающимся виноделием. По этой причине Урла ежегодно проводит Фестиваль Винтаж, который проходит в конце августа. По маршруту виноградников Урлы вы откроете вкусные вина из сортов винограда, таких как Урла Карасы, Фоча Карасы и Гайдура; эти сорта уникальны для региона и начали производиться снова в местных бутик-винодельнях.

Откройте оливковые маршруты

Урла расположена в самой плодородной географии Турции, и выращенные в регионе оливки приносят изобилие и богатство нашим столам уже тысячелетиями. Домом для вековых оливковых деревьев, район является частью региона, известного своим производством и культурой оливок с древних времен. Фактически, самая старая мастерская оливкового масла в мире можно найти в Клазоменаях, древнем поселении Урлы. Вы можете принять участие в дегустации оливкового масла, исследовать оливковые маршруты Урлы и узнать еще больше о истории оливок в Анатолии в Музее Оливкового Масла Кёстем в районном центре.

Наслаждайтесь солнечной и теплой зимой Эгейского моря

Урла имеет прекрасные бухты и кристально голубые воды. Гламурный и вечный, Урла также является любимым местом отдыха зимой благодаря солнечному, теплому климату Эгейского моря, вдохновляющему на пешеходные прогулки по живописным улицам или через красивые зеленые ландшафты. Исследование прекрасных площадей города или отдых в кафе под тенью вековых платанов - это любимые занятия в районе. Кроме того, посетители могут делать покупки ручных изделий на сельских рынках.