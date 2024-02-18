Казахстанец отдал 83 миллиона тенге мошеннице

83 миллиона тенге отдал мошеннице алматинец, поверив в выгодное инвестирование. Полицейские задержали подозреваемую, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Женщина заявила знакомым, что занимается заключением договоров от лица ТОО по доставке запчастей в крупную компанию путем инвестирования. Но самое интересное, что в этих вкладах компания не нуждалась. На данный момент в наше подразделение с заявлением об аналогичном мошенничестве обратились девять человек", - сказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

По предварительным данным, подозреваемая получала от 10 до 20 миллионов тенге, а с одного из потерпевших ей удалось выманить 83 миллиона тенге.

"Подозреваемая задержана. Она - жительница Алматинской области. Все указанные эпизоды объединены в одно производство и по ним в едином реестре досудебного расследования возбуждено уголовное дело", – добавил Канапьяев.

Стражи порядка не исключают, что обманутых людей может быть намного больше.