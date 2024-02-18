В трех госучреждениях Брюсселя обнаружены конверты с токсичным веществом

Прокуратура Бельгии сообщила об обнаружении конвертов с белым порошком, содержащим токсичное вещество, в трех госучреждениях Брюсселя. Согласно сообщению прокуратуры, порошок содержит бруцин - вещество, представляющее опасность при попадании внутрь организма.

Конверты с порошком были найдены в здании офиса министра юстиции на бульваре Ботанического сада, в здании суда на площади Поэларт, а также в здании Госбезопасности (VSSE) на бульваре Короля Альберта II. В сообщении отмечается, что никто из сотрудников учреждений не пострадал, все контактировавшие с порошком были изолированы и обследованы медиками.

"Это вещество опасно только тогда, когда человек его проглатывает. Контакт с кожей не представляет опасности",- говорится в сообщении прокуратуры. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности людей, причастных к инциденту.

В прокуратуре отметили, что произошедшее не связано с перестрелками, случившимися в Брюсселе на нынешней неделе. За последние несколько дней в Брюсселе четыре раза происходила стрельба на улице - 11, 13 и 14 февраля. 11 февраля на улице Лакайль были ранены двое человек, 13 февраля один человек был ранен на площади Жака Франка. 14 февраля перестрелки произошли на бульваре дю Миди (обстрелян магазин) и на площади Жака Франка (один погибший). Власти Бельгии заявили, что стрельба связана с разборками местных наркодилеров. Расследование еще не завершено.

Источник: kommersant