Утвержден план по сдерживанию цен на социально значимые товары на 2024 год

Утвержден План мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по сдерживанию темпов роста цен на социально значимые продовольственные товары на 2024 год. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба кабмина КР.

Документ принят в целях сдерживания роста цен на социально значимые товары, проведения комплексных мер по обеспечению стабильности и насыщения внутреннего рынка, а также оказания государственной поддержки отечественному производству в 2024 году.

Отметим, что ранее Кабинет Министров принимал меры по снижению НДС на растительное масло, муку и пшеницу до нулевых ставок, а также меры по ограничению экспорта ряда товаров (корма, лук, минеральные удобрения и т. д.), которые способствовали стабилизации цен.