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Утвержден план по сдерживанию цен на социально значимые товары на 2024 год

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Утвержден План мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по сдерживанию темпов роста цен на социально значимые продовольственные товары на 2024 год. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба кабмина КР.

Документ принят в целях сдерживания роста цен на социально значимые товары, проведения комплексных мер по обеспечению стабильности и насыщения внутреннего рынка, а также оказания государственной поддержки отечественному производству в 2024 году.

Отметим, что ранее Кабинет Министров принимал меры по снижению НДС на растительное масло, муку и пшеницу до нулевых ставок, а также меры по ограничению экспорта ряда товаров (корма, лук, минеральные удобрения и т. д.), которые способствовали стабилизации цен.


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URL: https://www.vb.kg/435399
Теги:
цены, Кыргызстан, продукты
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