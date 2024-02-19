Биолог рассказал об опасности растворимого кофе

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин 18 февраля рассказал "Известиям" о вреде растворимого кофе.

"Растворимый кофе делают с помощью двух основных методов: высокотемпературного и низкотемпературного. В первом случае получается порошковый и гранулированный кофе, во втором - сублимированный кофе. В любом случае кофейные зерна проходят специальный этап обработки - их обжаривают или высушивают. В результате чего выделяются эфирные масла - мощные антиоксиданты, способные снижать окислительный стресс организма, бороться со свободными радикалами, которые образуются в процессе неправильного обмена веществ; улучшать метаболизм; регулировать артериальное давление, держать организм в тонусе", - сказал он.

Однако, по словам специалиста, в растворимом кофе многих производителей при детальном биохимическом анализе найдены существенные недостатки. Так, зачастую такой кофе изготавливается из бракованных и некондиционных зерен самых дешевых сортов. И если теоретически польза растворимого кофе не вызывает сомнений (в нем содержатся шесть органических кислот, витамины группы B, магний и кофеин), то практически полезных веществ там весьма мало.

"Многие пьют растворимый кофе, чтобы взбодриться. Это, что называется, "скорая помощь", ведь такой кофе не требуется молоть или варить в турке, то есть тратить время. Но оказывается, что концентрация именно кофеина в растворимом кофе крайне мала. Зато в нем присутствует теобромин - вещество с тормозным и даже "засыпательным" эффектом. Особенно много теобромина в напитке "кофе три в одном". На такой кофе даже существует запрет продажи на автомобильных заправках, потому что водители, выпив его "для бодрости", засыпали за рулем", - сказал Созыкин.

Биолог указал на то, что в любом некачественном растворимом кофе обычно есть отдушки, а также усилители вкуса и запаха. А "кофе три в одном" - это, в основном, сахар, различные растительные добавки, ароматизаторы и краситель, придающий этому напитку красивый коричневый цвет. Поэтому у людей, которые регулярно употребляют растворимый и особенно пакетированный кофе, высока вероятность возникновения эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита; возможна также стимуляция выхода камней из желчного пузыря, если они уже имеются в анамнезе, предупредил он.

"При желании на специализированных сайтах можно найти названия фирм, выпускающих качественный растворимый кофе, содержащий натуральные ингредиенты и кофеин в приемлемых дозах, рекомендуемый к употреблению, а также списки недобросовестных компаний, выпускающих дешевый, небезопасный и неполезный растворимый кофе с имитаторами вкуса, растительными заменителями, ароматическими добавками", - заключил Созыкин.

В конце декабря ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк сообщила в беседе с "Известиями", что при планировании беременности не рекомендуется употреблять кофе. По ее словам, кофеин влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует нормальной овуляции и затрудняет процесс оплодотворения.