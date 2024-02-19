На деньги для покупки президентского самолета куплены 1000 автобусов

Для решения транспортной проблемы в Бишкеке на деньги, предусмотренные на покупку нового борта № 1, куплены 1000 автобусов. Об этом сообщил председатель кабмина Акылбек Жапаров на коллегии мэрии.

"У правительства нет самолета, у Ту-154М истекает срок эксплуатации. Для совершения зарубежных визитов мы изыскали 100 млн долларов, все эти средства были выделены Бишкеку, чтобы решить в столице проблему с транспортом", - рассказал он.

Вместе с тем он отметил, что этой проблеме будет и в дальнейшем уделяться большое внимание.

Источник: Кабар