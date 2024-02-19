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На деньги для покупки президентского самолета куплены 1000 автобусов

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Для решения транспортной проблемы в Бишкеке на деньги, предусмотренные на покупку нового борта № 1, куплены 1000 автобусов. Об этом сообщил председатель кабмина Акылбек Жапаров на коллегии мэрии.

"У правительства нет самолета, у Ту-154М истекает срок эксплуатации. Для совершения зарубежных визитов мы изыскали 100 млн долларов, все эти средства были выделены Бишкеку, чтобы решить в столице проблему с транспортом", - рассказал он.

Вместе с тем он отметил, что этой проблеме будет и в дальнейшем уделяться большое внимание.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435402
Теги:
Акылбек Жапаров, автобусы
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