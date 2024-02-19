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СМИ Кыргызстана получили предписания, как следует освещать события в стране

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СМИ Кыргызстана получили письмо от Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики за подписью замминистра Чынгыза Эсенгул уулу.

"При освещении событий в стране и мире просим не допускать распространения недостоверной информации, которая может обострить ситуацию в обществе и вызвать ненависть, дискриминацию и раскол среди общества", – цитирует документ Podrobno.uz.

В письме также отмечается, что Конституция дает каждому право свободно искать, получать, хранить, использовать и распространять информацию. Но "за нарушение распространения информации, не подлежащей распространению среди населения, законодательством Кыргызстана предусмотрена соответствующая ответственность".

Поэтому Минкультуры просит обратить особое внимание на информационные материалы, распространяемые во всех ресурсах СМИ в соответствии с законом "О средствах массовой информации".

"Особо хотим отметить соблюдение принципа политической нейтральности при освещении новостей внешней политики, учитывая при этом позицию республики на мировой арене. Также избегать выпуска публикаций, затрагивающих внутренние политические процессы соседних государств, поскольку это может нарушить принципы добрососедства и отрицательно сказаться на двусторонних отношениях", – отмечается в письме.

Источник: ritmeurasia.ru


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URL: https://www.vb.kg/435404
Теги:
СМИ, Кыргызстан
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