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Шайирбек Сулайманов: В нашем центре ежедневно нескончаемый поток пациентов

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- Нина Ничипорова
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Национальный центр охраны материнства и детства в 2024 году отметит свой 60-летний юбилей, хотя в текущем году ему исполняется уже 63 года со дня основания. В силу разных причин не получилось отметить юбилей своевременно. О перспективах развития, проблемах и планах рассказал vb.kg директор центра Шайирбек Сулайманов.

Зачем нужно отмечать этот юбилей?

- Конечно, цель не в том, чтобы провести торжественные мероприятия, а в том, чтобы привлечь внимание общественности, правительства и других международных организаций, в частности, к проблемам акушерства и гинекологии, педиатрии, детской хирургии, неонатологии, улучшить материально-техническую базу и, конечно, вспомнить тех людей, которые дали нам возможность развивать детское здравоохранение.

Мы хотим собрать врачей и педиатров со всех регионов Кыргызстана, послушать их выводы, мнения и предложения по дальнейшему развитию детской службы, дать им новую информацию.

Как выглядит сегодня детское направление в нашем здравоохранении?

- По сравнению с прошлыми годами мы наблюдаем динамику снижения материнской смертности, младенческая смертность тоже снижается, но еще, конечно, существуют проблемы. В настоящее время открываются детские поликлиники. Наши граждане, депутаты, кабинет министров и Минздрав КР – все вокруг твердят, что нужно обратить внимание на педиатрию. У нас очень мало подготовленных педиатров. Количество детей в Кыргызстане составляет 37 процентов от всего населения (2, 6 миллиона), а педиатров у нас всего около 500 человек, т.е. на 10 тысяч детей приходится 0,8 педиатра. Очевидно, что это очень мало! Куда делись остальные? В период распада СССР у нас было 2500 педиатров. Они ушли в семейную медицину, потому что там больше прав и больше платят.

Другое дело, что семейные врачи так и не научились полностью решать педиатрические проблемы, налицо нескончаемый поток больных в наш центр и городскую детскую больницу скорой медицинской помощи г.Бишкек в обход всех существующих групп семейных врачей, центров семейной медицины и т.д. К нам приезжают пациенты из всех регионов, если бы первичка (первичная медико-санитарная помощь) работала бы более эффективно, то и пациентов у нас было бы меньше. Только 10 процентов детей нуждается в госпитализации, всех остальных можно лечить и наблюдать на амбулаторном уровне.

На каком уровне техническое оснащение центра?

- Любое оборудование, конечно, со временем физически и морально изнашивается и его надо постоянно обновлять. При такой как у нас большой нагрузке нам пора менять наркозно-дыхательные аппараты, хирургический инструментарий, диализный аппарат и другое оборудование. Кстати говоря, в настоящее время мы создаём диализный центр и отделение нефрологии, расширяем отделение эндокринологии. Количество пациентов, к сожалению, растет. Всего гемодиализ в стране получают 2600 пациентов, включая детей. На пересадку почки стоит в очереди 105 наших граждан.

Почему вместе с Минздравом мы развиваем это направление? Потому что это улучшает качество жизни наших пациентов, они могут вести привычный образ жизни и не быть привязанными к диализному аппарату. Мы видим в этом экономию, тем более, что государство взяло на себя все расходы, связанные с пересадкой почки, а на одного диализного больного требуется 1,3 млн. сомов ежегодно. Согласно новому закону, расширяется и список доноров. Раньше в нём были только родственники первого ряда (родители, братья и сёстры), теперь законодательно закрепили второй уровень родства (бабушки, дедушки и другие родственные лица по линии матери и отца).

Сколько детей ежегодно получают лечение в Национальном центре охраны материнства и детства?

- Стационарное лечение ежегодно получают около 33 тысяч детей с разными патологиями. Амбулаторно мы обслуживаем примерно 120 тысяч пациентов. Все идут к нам.

Удаётся ли регулировать и уменьшать многочисленные очереди, на которые часто жалуются наши граждане?

- По приказу Минздрава КР зимой мы расширили штаты и количество специалистов. Обычно пациенты собирались у нас на улице уже с четырех часов утра, кто-то даже ночевал, чтобы попасть к врачу. Сейчас мы открываем двери поликлиники в пять утра. Люди могут зайти в помещение и ожидать своей очереди в теплом месте. В семь тридцать начинается выдача талонов, и пациенты распределяются по кабинетам. Мы работаем над этой проблемой каждый день.

Елена Баялинова, медиаэксперт по вопросам здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/435406
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