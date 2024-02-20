Как гаджеты влияют на развитие ребëнка

Исследование, проведённое учёными из Высшей школы медицины Университета Тохоку в Японии, представляет первый взгляд на влияние экранного времени на развитие самых маленьких детей.

Они сфокусировались на детях в возрасте одного года, когда ключевые навыки только начинают формироваться. Исследование основывается на метаанализе данных 7097 пар "мама/ребёнок", наблюдаемых на протяжении нескольких лет.

Результаты показали, что увеличение экранного времени у детей в двухлетнем возрасте приводит к нарушениям общения, мелкой моторики, личных и социальных навыков. К четырём годам также отмечается задержка развития в области общения и решении проблем. Увеличение времени перед экраном до четырех и более часов в день значительно усугубляет эти проблемы в обеих возрастных группах, сообщает JAMA Pediatrics.

Однако исследование имеет свои ограничения. Например, оно не учитывает конкретный контент, который смотрели дети. Авторы отмечают, что для полного понимания влияния экранного времени на развитие детей необходимы дальнейшие исследования, которые учитывают этот аспект.

Источник: pravda.ru