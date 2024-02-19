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Госстрой планирует принять уточненную сейсмическую карту Бишкека

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В Кыргызстане планируют обновить требование к сейсмостойкости строящихся зданий.

На общественное обсуждение вынесен проект приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства "Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 20-02:2024 Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования".

Согласно документу, проект приказа подготовлен для реализации пункта 52 Положения о системе нормативных документов в строительстве, в котором установлено, что органы, утвердившие эти нормы, не реже одного раза в пять лет вносят предложения по их обновлению.

Со дня внедрения СН КР 20-02:2018 прошло более пяти лет. В связи с этим с целью совершенствование норм по сейсмостойкому строительству актуализированы действующие нормы. В предлагаемой норме приняты уточненные параметры карты сейсморайонирования для Бишкека.

Приказом планируется утвердить строительные нормы КР СН КР 20-02:2024 "Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования".

- При проектировании и строительстве объектов недвижимости на территории Бишкека с сейсмичностью площадки строительства 8 (IPE) баллов, расчетное пиковое ускорение (PGAI) в грунтах Iб, горизонтальной составляющей сейсмического колебания в долях g=981 см/сек2 следует принять 0,28.

- При остальных случаях при проектировании и строительстве объектов недвижимости пиковое ускорение принимается согласно списку населенных пунктов Кыргызской Республики с указанием сейсмической опасности их территорий в баллах и ускорениях, принимается согласно приложению "Г" СН КР 20-02:2024 "Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования".

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435408
Теги:
Госстрой, Бишкек, сейсмология
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