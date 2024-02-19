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Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Россию

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"Глава государства примет участие в официальной церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в г. Казань.

На мероприятии будет представлен комплекс спортивных соревнований в формате фиджитал спорт, компьютерный (e-sports) спорт с участием более 260 команд и около 2000 спортсменов и компьютерных (кибер) спортсменов из разных стран в 21 уникальной инновационной дисциплине.

Ожидается участие ряда глав иностранных государств, видных международных и общественных деятелей, руководителей крупных IT компаний.

На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным и Главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах", - отметил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/435411
Теги:
Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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