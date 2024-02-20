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Энергетики Кыргызстана ознакомились с гидроэлектростанциями Таджикистана

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Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев и энергетики Кыргызстана в ходе своего (рабочего) визита посетили (строящуюся) Рогунскую и (эксплуатирующую) Нурекскую ГЭС в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

"Наши специалисты совместно с таджикскими коллегами в сопровождении заместителя министра энергетики и водных ресурсов ТР Халмухамадзода Соброном посетили Рогунскую ГЭС, где ознакомились с ходом строительства гидроэлектростанции с участием технико-экономического директора ОАО "Рогун" ГЭС Садулаева Мород и директора по производству Анвара Рахмонова. Вопросы строительства каменно-набросной плотины с противофильтрационным ядром, разработка подземных сооружений и тоннелей, внедрение современных технологических решений и использование строительной техники и механизаций от ведущих мировых производителей, комплексных поэтапный подход к возведению основных сооружений были основной темой разговора специалистов двух стран. Обмен опытом, рассмотрение проблемных вопросов возникающих в ходе строительства таких крупных ГЭС, вопросы проектирования и многое другое было в центре внимания.

На строительстве задействовано более 15 тысяч гидростроителей, эксплуатируется свыше 3000 машин и техники, десятки подрядных компаний и процесс синхронизации линейного графика работ каждой компании, умелое планирование и подготовка большого объема инертных материалов для плотины и бетонных сооружений были интересными темами обсуждения.

Все это являлась одной из основных целей визита кыргызских энергетиков на Рогунскую ГЭС и обмен опытом в строительства таких грандиозных проектов пригодится в дальнейшем при реализации проекта строительство Камбар-Атинской ГЭС -1 в нашей стране. На все заданные вопросы были получены обстоятельные ответы, что позволит в дальнейшем не повторять ошибок, допущенных таджикскими коллегами при строительстве Рогунской ГЭС.

При посещении Нурекской ГЭС были проинформированы о ходе работ по реконструкции гидроэлектростанции и получили подробную информацию по первому гидроагрегату выведенному на реконструкцию. Наши энергетики рассказали о ходе работ по модернизации Токтогульской ГЭС.

В рамках трехдневного визита энергетики посетили завод по производству гидромеханического оборудования и завод по производству электротехнического оборудования для энергетической отрасли, получили информацию о качестве и каталоге производимой продукции

Стороны подчеркнули, что после решения пограничного вопроса готовы плодотворно сотрудничать в вопросе использования оборудования производимого в Таджикистане для ТЭК и на строительстве и реконструкции гидроэлектростанций в Кыргызстане.

Между двумя странами имеются высоковольтные линии электропередач, связующие две страны в энергетическом секторе. Линии ВЛ играют важную роль в регулярном обеспечении электроэнергией местных жителей, проживающих в приграничной зоне. В настоящее время эти работы остановлены. По итогам визита энергетики двух стран пожелали друг другу успехов и подчеркнули, что заинтересованы в ускорении реализации обсужденных вопросов после решения пограничного вопроса".


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URL: https://www.vb.kg/435417
Теги:
Минэнергопром, Таджикистан, Кыргызстан
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