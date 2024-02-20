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Дмитрий Киселев предложил президенту США последовать примеру Путина

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Российский телеведущий, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", Дмитрий Киселёв направил в Вашингтон запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Журналист предлагает продолжить диалог РФ и США после интервью российского лидера Владимира Путину Такеру Карлсону.

"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя", - говорится в письме. Его содержание приводит РИА Новости. Если Байден согласится на интервью, его переведут на иностранные языки и распространят на ресурсах агентства и на других платформах медиагруппы по всему миру.

"Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1", - сказано в письме.

"Вообще по-хорошему президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят - ждем ответа, как соловей лета…", - сказал Киселев в своей программе.

Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным 9 февраля на своем сайте и в соцсетях. В беседе, в частности, президент рассказал об истоках украинского конфликта, о причинах и целях спецоперации, о том, что Россия не собирается нападать на НАТО, и о многом другом. Интервью набрало около миллиарда просмотров.

Путин признавался, что полного удовольствия от этого интервью не получил, добавив, что Карлсон шел жестко по своему плану и этот план он исполнил. Однако судить о содержательности беседы должны зрители и читатели, отмечал президент России.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/435418
Теги:
Россия, США, СМИ
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