Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 февраля 2024 года

Настало время, когда нужно почаще пользоваться камнями-оберегами и в целом быть осторожнее. Эта неделя будет довольно опасной, так как Марс и Венера уже негативны, а Меркурий перейдет в неблагоприятный для себя Знак Рыб 23 числа. 22 февраля также будет опасным днем, так как в этот день негативные Марс и Венера окажутся в соединении - очень неблагоприятном для всех Знаков Зодиака аспекте.

Овен

Противоречивая по энергетике неделя ожидает представителей данного Знака. В связи с плохим положением планет астрологи рекомендуют Овнам избегать импульсивных вспышек и настраиваться на мирный и спокойный лад. Вполне вероятно, что наступает пора принятия быстрых и ответственных решений, а также активных действий, так что важно смотреть в оба. Необходимо направит силы на завершение отложенных дел.

Телец

Конфликтные ситуации будут очень частым явлением для многих Тельцов. Негативное положение всех трех основных планет грозит Тельцам частой сменой настроения. К сожалению, отстоять свои интересы на работе и в бизнесе будет намного сложнее. Придется больше отдыхать и чаще думать о своем здоровье. Плохая позиция Венеры принесет Тельцам раздражение и суетливость, а Марс сулит агрессивный настрой.

Близнецы

Энергетика планет крайне негативна для физической активности. Близнецам нужно больше отдыхать и сохранять эмоциональные силы, поддерживать позитивное общение в семье и в компании близких друзей. Это очень опасная неделя. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Близнецам как можно реже лгать, притворяться и ни в коем случае не давать никому пустых обещаний.

Рак

Аспект Марса с Венерой в четверг станет причиной нарушения планов и отрицательно повлияет на эмоциональное состояние Раков. Астрологи рекомендуют представителям данного Знака поддерживать нейтралитет в негативных ситуациях и избегать необдуманных высказываний в адрес других людей, особенно тех, с кем у Раков натянутые отношения и имеются какие-то разногласия.

Лев

Львам не помешает толика осторожности в период с 19 по 25 февраля. В этот период негативное настроение планет внесет сумятицу в планы и действия, поэтому астрологи советуют представителям данного Знака провести время спокойно и размеренно. Слабость Марса станет причиной нарушения планов и отрицательно повлияет на стабильность настроения Львов.

Дева

Дев по гороскопу ожидает беспокойный период, подходящий больше для восстановления сил, а не для работы или путешествий. Важно помнить про общение с семьей, про релаксацию и хобби. В деловой сфере нужно поддерживать минимальную активность, необходимую для поддержания стабильности. Успех в романтических отношениях уже идет на спад, но с 23 февраля в любви Девам придется еще труднее.

Весы

Текущее положение планет крайне неудачно для новых начинаний, так что астрологи настоятельно советуют Весам посвятить время повседневным и привычным делам.

В этот период Весам нужно перестать творчески решать возникающие задачи и проблемы. Отрицательная энергетика планет неблагоприятна для отстаивания своих интересов и для неординарных поступков. Лучше не рисковать.

Скорпион

Марс, союзник представителей данного Знака Зодиака, на этой неделе в тотальном упадке. Ровно как и Венера, дающая силы и энергию. Сильную позицию будет занимать лишь Меркурий, и то лишь до 22 числа включительно. Это немного облегчит процесс решения проблем, но с 23 февраля нужно почаще пользоваться помощью близких людей и не прислушиваться к советам друзей.

Стрелец

У Стрельцов в эти семь дней повысится вероятность появления вспышек гнева. Важно держать себя в руках при любых обстоятельствах. В противном случае последствия небрежно брошенных слов могут быть поистине фатальными и деструктивными. Время будет относительно удачным для ведения запланированных дел, но не для реализации смелых планов и рисков.

Козерог

Козерогам необходимо оставаться преданным своему делу и своим убеждениям. Это позволит им добиться благополучия и продвинуться по карьерной лестнице, в то время как остальные Знаки будут испытывать огромные трудности. Это не значит, что все для Козерогов радужно. Трудности будут, и, возможно, немало. Этот период совершенно не подходит для поисков любви, для проявления эгоизма.

Водолей

Эти семь дней для Водолеев будут удачны в плане завершения домашних дел, а также для дел не требующих повышенной активности. Можно вовсе взять себе отпуск и расслабиться. Восстановление сил с помощью духовных практик и легких физических упражнений или йоги будет благоприятно воздействовать на энергетику, психику и физическое здоровье, а также принесет массу положительных эмоций.

Рыбы

Рыбам пока стоит приостановить разработку принципиально новых идей. Риски, авантюры и попытки сделать что-то яркое - это не то, что нужно им сейчас. Планеты начнут испытывать на прочность этих людей, подбрасывая им проблемы. Астрологи настоятельно советуют максимально оперативно реагировать на любые неурядицы, встречаемые на пути, не откладывая решение проблем в дальний ящик. Это поможет избежать фиаско в будущем и не закопаться еще глубже.

Источник: dailyhoro.ru