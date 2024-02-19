В Бишкеке и Оше пройдет республиканский агропромышленный форум "Агро-Диалог

Министерства водного и сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в Бишкеке и Оше проведет республиканский агропромышленный форум "Агро-Диалог". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На форуме фермеры могут познакомиться с ведущими предпринимателями в сфере сельского хозяйства, найти новых партнеров, получить возможность развивать свой бизнес и экспортировать свою продукцию за рубеж.

Форум станет большой площадкой для обмена опытом ведущих предпринимателей в сельском хозяйстве, а также для студентов и работодателей.

В нем пройдут конференции, тематические сессии с участием видных лидеров и государственных служащих в области сельского хозяйства. Также на платформе B2B заинтересованные стороны могут вести переговоры и заключать сделки немедленно.

Мероприятие соберет фермеров, предпринимателей, переработчиков и производителей со всей республики и будет проходить три дня по трём разным направлениям:

День 1 - Развитие животноводства:

- Развитие мясной отрасли и выход на новые рынки (экспортеры, переработчики, производители);

- Развитие птицеводства в Кыргызстане;

- Современная аквакультура и ее роль в рыбохозяйственном комплексе;

- Развитие новых технологий производства шерсти и кожи;

- Развитие пчеловодства.

По итогам сданных сессий будут проведены переговоры с заинтересованными сторонами и заключены договоры.

День 2 - Развитие растениеводства:

- Развитие сахарной отрасли;

- Перспективы рынка овощей и бахчевых культур;

- Развитие картофельной отрасли;

- Развитие масличных культур;

- Роль зерновых и бобовых культур в сельском хозяйстве Кыргызстана;

- Развитие производства кукурузы.

Будут организованы сессии на данные темы и по итогам которых будут проведены переговоры с заинтересованными сторонами и заключены договоры.

День 3 - развитие садоводства и ягодоводства:

-Развитие ягодных культур;

-Инновации в производстве и обработке фруктов и ягод;

По итогам сессий будут проведены переговоры с заинтересованными сторонами и заключены соглашения.

Отметим, что мероприятие пройдет с 26 по 29 февраля в отеле Жаннат в городе Бишкек. А с 29 февраля по 2 марта форум пройдет в отеле "Жаннат" города Ош".