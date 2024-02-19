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"СМИ по поводу Нарматовой оперируют домыслами, что не делает им чести"

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- Бакыт Басарбек
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Депутата ЖК Надиру Нарматову сегодня больше всех стараются дискредитировать именно прозападные СМИ, так как она является наиболее активным инициатором законопроекта об НКО. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов, который сам уже давно борется за принятие этого закона.

По его словам, в Кыргызстане противники этого закона, в том числе и по заказу своих доноров, используют все способы не дать его принять.

"Дискредитация одного из активных инициаторов законопроекта не даст им должного результата. Ведь в народе хорошо понимают, что главная цель этого закона – остановить агентов внешнего влияния, которые пользуясь социальными трудностями хотят взбудоражить массы. По сути, вся работа таких зарубежных организаций приводит к дестабилизации обстановки в стране и может спровоцировать крупномасштабный гражданский конфликт", – сказал Усупов.

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Калдан Эрназарова и вовсе убеждена, что дата публикации статей про Нарматову и ее коллег выбрана не случайно.

"Как раз именно в эти дни профильный комитет рассматривает этот законопроект. Противники закона об НКО просто хотят использовать этот момент. Я лично с Нарматовой не знакома, но ее позиция по этому вопросу заслуживает уважения. Несмотря ни на что она идет наперекор всем и открыто выражает свою точку зрения. Вот и президент также в своем письме Блинкену выразил аналогичное мнение про закон об НКО и его противников. Что же касается якобы связей Нарматовой с Матраимовым, то в данном случае СМИ оперируют не фактами, а домыслами, что не делает им чести. Если есть нарушения с ее стороны, то пусть суд рассматривает их. Если на то пошло, то почему тогда про остальных депутатов не говорят, которые так или иначе соприкасались с Матраимовым, но их почему-то не трогают. Взяли только пару депутатов, как говорится, за компанию, и на этом все. То есть становится очевидно, что именно по Нарматовой бьют целенаправленно", - отметила она.

Отметим, ранее телеканал Region TV выпустил видеоматериал, в котором некоторые общественные деятели заявили о том, что свои мандаты должны сдать депутаты Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов и Нурлан Ражабалиев. Позже ряд отечественных, но прозападных СМИ опубликовали статьи, в которых депутат ЖК Надира Нарматова была выставлена в негативном свете.


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URL: https://www.vb.kg/435427
Теги:
Надира Нарматова, НПО, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Райымбек Матраимов, СМИ
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