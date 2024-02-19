"СМИ по поводу Нарматовой оперируют домыслами, что не делает им чести"

Депутата ЖК Надиру Нарматову сегодня больше всех стараются дискредитировать именно прозападные СМИ, так как она является наиболее активным инициатором законопроекта об НКО. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов, который сам уже давно борется за принятие этого закона.

По его словам, в Кыргызстане противники этого закона, в том числе и по заказу своих доноров, используют все способы не дать его принять.

"Дискредитация одного из активных инициаторов законопроекта не даст им должного результата. Ведь в народе хорошо понимают, что главная цель этого закона – остановить агентов внешнего влияния, которые пользуясь социальными трудностями хотят взбудоражить массы. По сути, вся работа таких зарубежных организаций приводит к дестабилизации обстановки в стране и может спровоцировать крупномасштабный гражданский конфликт", – сказал Усупов.

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Калдан Эрназарова и вовсе убеждена, что дата публикации статей про Нарматову и ее коллег выбрана не случайно.

"Как раз именно в эти дни профильный комитет рассматривает этот законопроект. Противники закона об НКО просто хотят использовать этот момент. Я лично с Нарматовой не знакома, но ее позиция по этому вопросу заслуживает уважения. Несмотря ни на что она идет наперекор всем и открыто выражает свою точку зрения. Вот и президент также в своем письме Блинкену выразил аналогичное мнение про закон об НКО и его противников. Что же касается якобы связей Нарматовой с Матраимовым, то в данном случае СМИ оперируют не фактами, а домыслами, что не делает им чести. Если есть нарушения с ее стороны, то пусть суд рассматривает их. Если на то пошло, то почему тогда про остальных депутатов не говорят, которые так или иначе соприкасались с Матраимовым, но их почему-то не трогают. Взяли только пару депутатов, как говорится, за компанию, и на этом все. То есть становится очевидно, что именно по Нарматовой бьют целенаправленно", - отметила она.

Отметим, ранее телеканал Region TV выпустил видеоматериал, в котором некоторые общественные деятели заявили о том, что свои мандаты должны сдать депутаты Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов и Нурлан Ражабалиев. Позже ряд отечественных, но прозападных СМИ опубликовали статьи, в которых депутат ЖК Надира Нарматова была выставлена в негативном свете.