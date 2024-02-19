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Ташиев намерен внести новую систему отбора в сборную КР по футболу

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"Сборная заняла четвертое место – это и есть нынешний показатель футбола", - сказал новый президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев на брифинге после его избрания на эту должность.

Он отметил, что прежнее руководство организации ушло досрочно в отставку по причине, что национальная команда завершила выступление на Кубке Азии в Катаре на последнем месте в своей группе.

"Национальный футбол сейчас в упадке. С Тарковичем я пока не встретился. Я с ним обсужу, впереди значимые матчи - отбор на чемпионат мира, поэтому здесь важно не часто менять тренеров, а создавать условия. Футболистов мы должны хорошо подготовить", - сказал Ташиев.

Он отметил, что изучит работу всех тренеров и внесет новую систему отбора в сборную.

"Лучшие не должны оставаться за бортом. Самые лучшие, преданные и нужные должны быть в составе", - оповестил президент КФС о грядущих переменах в сборной.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435429
Теги:
Камчыбек Ташиев, футбол, Кыргызстан
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