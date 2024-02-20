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Поправки в Налоговый кодекс создали условия для сельхозпроизводителей

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Ассоциацией развития агропромышленного комплекса были внесены поправки в Налоговый кодекс КР, которые открыли новые перспективы для сельхозпроизводителей.

Сегодняшние изменения отражаются в серии ключевых мероприятий, представленных в поправках к Налоговому кодексу Кыргызстана, в том числе:

• Раскрытие информации о налогоплательщиках и их статусе налоговой регистрации, что способствует прозрачности и улучшению налоговой системы.

• Введение понятия "сельскохозяйственный заготовитель" и "первичная переработка", чтобы учитывать специфику сельскохозяйственного сектора.

• Упрощение процесса вычета расходов при расчете налога на прибыль за счет использования альтернативных документов вместо электронных счет-фактур.

• Установление более ясных правил по зачету НДС на импорт, что способствует более справедливому распределению налоговых бремен.

• Исключение рисков, которые мешали предпринимателям возвращать сумму превышения НДС, облагаемого по нулевой ставке.

• Установление специальных налоговых ставок для сельскохозяйственных заготовителей, что снижает налоговое бремя на данную категорию предпринимателей.

• Отмена учетной регистрации для сельскохозяйственных производителей, что упрощает административные процедуры для данной группы предпринимателей.

Эти изменения призваны улучшить деловую среду в Кыргызстане и поддержать развитие агропромышленного сектора. Принятие поправок стало возможным благодаря совместным усилиям Ассоциации, Кабинета Министров, Министерства экономики и коммерции, а также активного участия депутатов Жогорку Кенеша, включая Дастана Джумабекова.

Эти изменения открывают новые перспективы для сельскохозяйственных предпринимателей и вносят свой вклад в укрепление экономической стабильности и процветания страны.


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URL: https://www.vb.kg/435431
Теги:
закон, НДС, сельское хозяйство, налоги в Кыргызстане
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