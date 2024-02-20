В Кыргызстане купли-продажи квартир можно будет оформить онлайн

В Кыргызстане с 1 марта 2024 года договор купли-продажи квартир можно будет оформить онлайн через приложение "Тундук". Об этом на своей личной странице в соцсети сообщил заведующий отделом цифрового развития администрации президента КР Азамат Буржуев.

По его словам, продавец и покупатель должны пройти в приложении биоидентификацию и использовать облачные подписи.

"С 1 марта запускаем возможность онлайн купли-продажи квартир через приложение Тундук. Продавец и покупатель должны пройти в приложении биоидентификацию и использовать облачные подписи. Все данные система заполнит сама и оповестит когда нужно будет забрать оформленные документы", - написал Буржуев.