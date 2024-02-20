В войсковой части № 23565 для школьников провели "День открытых дверей"

В Бишкеке на территории войсковой части № 23565 (Фрунзе-1) 20 февраля 2024 года был проведён "День открытых дверей" с участием учащихся школы "Газпром Кыргызстан" в количестве 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

"В ходе проведения мероприятия учащиеся данной школы ознакомились с музеем Сил Воздушной Обороны, где им была рассказана краткая история создания военной авиации и её развития. Также была проведена экскурсия в парке авиационной техники, в ходе которой были показаны вертолёты Ми-8МТВ, Ми-24В и стрелковые оружия АК-74 и ПМ-9мм".