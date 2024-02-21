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В Бишкеке выявлен склад ГСМ без разрешительных документов

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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдового налогового контроля выявили склад хранения ГСМ без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В частности, на территории частной автобазы в городе Бишкек на складе обнаружены емкости неучтенных горюче-смазочных материалов на 14 930 литров. Предположительно, ГСМ хранились для дальнейшей незаконной реализации.

В настоящее время продукция временно изъята, материалы будут переданы в судебные органы для решения вопроса конфискации неучтенных ГСМ в доход государства.

Налоговая служба продолжает работу по выявлению незаконного хранения и реализации нефтепродуктов на территории республики.


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URL: https://www.vb.kg/435438
Теги:
ГНС, ГСМ, нарушения, Бишкек
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