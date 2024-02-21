В Бишкеке выявлен склад ГСМ без разрешительных документов

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдового налогового контроля выявили склад хранения ГСМ без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
В частности, на территории частной автобазы в городе Бишкек на складе обнаружены емкости неучтенных горюче-смазочных материалов на 14 930 литров. Предположительно, ГСМ хранились для дальнейшей незаконной реализации.
В настоящее время продукция временно изъята, материалы будут переданы в судебные органы для решения вопроса конфискации неучтенных ГСМ в доход государства.
Налоговая служба продолжает работу по выявлению незаконного хранения и реализации нефтепродуктов на территории республики.