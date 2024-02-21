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В Алматы запустят скоростной поезд к новому терминалу аэропорта

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Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой во время пресс-конференции рассказал, что к терминалу будет подведен скоростной поезд, передает NUR.KZ.

"Акимат Алматы работает над запуском поезда до терминала Алматы. Единственное, мы бы хотели внести изменения в геолокацию. У нас фокус – само здание терминала, но мы ждем решения по поезду как можно раньше", - сообщил президент. Отметим, что он не назвал сроки, когда будет запущен поезд. Кроме того, во время пресс-конференции президент аэропорта объяснил задержки рейсов, которые происходили на прошлой неделе в мегаполисе. По его словам, главной причиной был обильный снегопад. Он также ответил на вопрос, получил ли аэропорт Алматы компенсацию за ущерб во время январских событий, и отказался называть журналистам размер своей заработной платы.

Строительство нового терминала в аэропорту Алматы

В 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

В августе 2021 года стало известно, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы. Через год, в августе 2022 года, строительные работы шли ударными темпами.

В начале 2023 года руководство аэропорта заявило, что планируемый срок завершения проекта – первое полугодие 2024 года.

В феврале того же года Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, на какой стадии находится строительство нового терминала и что будет с VIP-терминалом. В августе он сообщил, что в дизайне терминала будут использоваться работы местных художников.

В начале ноября Эрсой заявил, что работы могут быть завершены досрочно. В том же месяце глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

В декабре Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе работ в новом терминале и объяснил, как будет функционировать действующий терминал. Тогда он объявил, что новый терминал планируется открыть к 1 июня 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/435440
Теги:
Казахстан
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