ГКНБ: Гражданина КР и сотрудника УВД задержали за организацию наркоканала

Гражданина КР и сотрудника УВД Баткенской области задержали за организацию наркоканала. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, выявлен и пресечен международный наркоканал по маршруту "Тажикистан - Кыргызстан – Узбекистан". Установлено, что организатором указанной ОПНГ наряду с иностранными наркодельцами являются житель Баткенской области и сотрудник СБНОН УВД Баткенской области, наладившие канал сбыта и переправки из-за рубежа наркотических средств через территорию Кыргызской Республики в третью страну.

Так, 12 февраля в ходе проведенной спецоперации на автотрассе "Баткен-Ош" при попытке транспортировки задержан гражданин КР Н.Р., при обыске которого была обнаружена крупная партия наркотических средств - "чарс" афганского происхождения, общим весом 3 кг 996.7 грамм (рыночная стоимость 1млн 800 тысяч сомов).

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан пособник организатора наркоканала -оперуполномоченный СБНОН УВД Баткенской области лейтенант милиции "С.И.У.", оказавший содействие в переправке через контролируемые участки Государственной границы КР транспортного средства, послужившего оплатой за наркотические средства.

Указанным членам организованной преступной наркогруппировки было предъявлено обвинение по ч.4 ст.41 - ст.282 ч.3 УК Кыргызской Республики и Ошским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР, сроком до 5 марта.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.