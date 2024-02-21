Создана группа по улучшению законодательства для привлечения инвестиций

По распоряжению президента Кыргызстана Садыра Жапарова от 15 февраля создана экспертно-рабочая группа по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы привлечения инвестиций, в том числе зарубежных, развития туризма, авиации, лицензионно-разрешительной системы. В нее вошел как представитель бизнес-сообщества страны исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков. В нее также включены 35 представителей Администрации президента, министерств, ведомств, предприятий с государственным участием.

В списке экспертно-рабочей группы - специалисты самых разных отраслей и направлений. В ней есть представители Министерства экономики и коммерции, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства цифрового развития, Министерства иностранных дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства энергетики, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства труда, социального обеспечения и миграции. А также Государственного агентства гражданской авиации, Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций, Государственного агентства по управлению госимуществом, Социального фонда и других министерств и ведомств.

"Действительно законодательство об инвестициях, лицензионно-разрешительной системе, предпринимательстве нуждается в своевременном обновлении, либерализации, снижении бюрократии. Тем более, учитывая текущую конкурентную среду, нужно постоянно работать над созданием благоприятных условий как для внутренних, так и для иностранных инвестиций в части их привлечения, сохранения и преумножения", - сказал vb.kg Аскар Сыдыков.

Согласно распоряжению президента, экспертно-рабочей группе поручено до 1 ноября 2024 года завершить свою работу и представить соответствующие нормативные правовые акты в администрацию президента.

"Приветствуя инициативу президента, мы выразили готовность оказывать всемерное экспертное содействие для подготовки комплексных, системных предложений бизнеса по основным нормативным актам, регулирующим инвестиции, предпринимательство, и другим обозначенным в распоряжении направлениям", - выразил мнение бизнес-сообщества глава МДС.