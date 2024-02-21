Автомобили припарковались прямо на остановке "Моссовет"

Вчера, 20 февраля, на остановке "Моссовет" по улице Абдрахманова припарковали машины на остановке, создав неудобства пассажирам и помеху для общественного транспорта. Соответствующую новость прислал читатель.

"Почему соответствующие органы не принимают меры в отношении таких водителей? Такая ситуация почти на всех остановках в городе. Если в центре столицы такое происходит, то что говорить про другие части города. Неужели сложно навести порядок? Сколько лет еще будет длиться это вседозволенность?", - задается вопросом читатель.