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Автомобили припарковались прямо на остановке "Моссовет"

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- Светлана Лаптева
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Вчера, 20 февраля, на остановке "Моссовет" по улице Абдрахманова припарковали машины на остановке, создав неудобства пассажирам и помеху для общественного транспорта. Соответствующую новость прислал читатель.

"Почему соответствующие органы не принимают меры в отношении таких водителей? Такая ситуация почти на всех остановках в городе. Если в центре столицы такое происходит, то что говорить про другие части города. Неужели сложно навести порядок? Сколько лет еще будет длиться это вседозволенность?", - задается вопросом читатель.


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URL: https://www.vb.kg/435446
Теги:
остановки, Бишкек, автомобили
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