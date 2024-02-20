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В Бишкеке пропали малолетние брат и сестра

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- Светлана Лаптева
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Разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние Чанов Данил Александрович и Чанова Кристина Александровна. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

"20 февраля в милицию с заявлением обратилась их мама Ч.А. Ее сын Данил, 2017 года рождения, и дочь Кристина, 2019 года рождения, примерно в 9 часов утра вышли из дома по улице Рязанской и не вернулись.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ.

Приметы Чанова Данила рост 100-110 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые короткие.

Был одет: зеленая куртка с синими полосками, черные брюки, черные ботасы с синими полосками,

Приметы Чановой Кристины: рост 80-90 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые короткие.

Была одета: синяя куртка с капюшоном, голубая шапка, белые штаны с зеленым рисунком, голубые сапоги.

Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения несовершеннолетних Данила и Кристины, сообщить по номерам телефонов: 0 554-10-24-42, 0557-11-94-10, 0312-43-28-15 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/435447
Теги:
пропали дети, Бишкек
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