Из-за непогоды закрыты 4 участка дорог в двух областях Кыргызстана

Из-за снега и резкого изменения погоды были введены ограничения на дорогах республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Ошская область:

* Автодорога Мырза Аке-Кара-Кульджа-Алайкуу закрыта с 45-го по 130-й км;

Иссык-Кульская область

* Автодорога Каракол-Энилчек закрыта с 82-го по 95-й км;

* Автодорога Барскоон-Акшыйрак закрыта с 45-го по 60-й км;

* Автодорога Туп-Кеген закрыта с 39-го по 76-й км.

ГУОБДД просит водителей учитывать ограничения, действующие на вышеуказанных дорогах, заранее планировать свои направления и строго соблюдать все правила дорожного движения.