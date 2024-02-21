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Из-за непогоды закрыты 4 участка дорог в двух областях Кыргызстана

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Из-за снега и резкого изменения погоды были введены ограничения на дорогах республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Ошская область:

* Автодорога Мырза Аке-Кара-Кульджа-Алайкуу закрыта с 45-го по 130-й км;

Иссык-Кульская область

* Автодорога Каракол-Энилчек закрыта с 82-го по 95-й км;

* Автодорога Барскоон-Акшыйрак закрыта с 45-го по 60-й км;

* Автодорога Туп-Кеген закрыта с 39-го по 76-й км.

ГУОБДД просит водителей учитывать ограничения, действующие на вышеуказанных дорогах, заранее планировать свои направления и строго соблюдать все правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/435449
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, Ошская область, Кыргызстан, ГУОБДД
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