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"Абдыш-Ата" проиграл московскому "Спартаку"

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанская футбольная команда "Абдыш-Ата" из Канта потерпела поражение в матче с командой "Спартака" со счетом 0:4. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По её данным, вчера состоялась первая контрольная игра футбольной команды "Абдыш-Ата" на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

"Результат не может не радовать, но сегодня наши ребята показали самоотдачу и свою игру на поле против достойного соперника. Следующая наша контрольная игра состоится 22 февраля против команды FC Dubai City", - говорится в сообщении футбольного клуба.


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URL: https://www.vb.kg/435451
Теги:
ОАЭ, Россия, футбол, Кыргызстан
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