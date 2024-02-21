"Абдыш-Ата" проиграл московскому "Спартаку"

Кыргызстанская футбольная команда "Абдыш-Ата" из Канта потерпела поражение в матче с командой "Спартака" со счетом 0:4. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По её данным, вчера состоялась первая контрольная игра футбольной команды "Абдыш-Ата" на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

"Результат не может не радовать, но сегодня наши ребята показали самоотдачу и свою игру на поле против достойного соперника. Следующая наша контрольная игра состоится 22 февраля против команды FC Dubai City", - говорится в сообщении футбольного клуба.