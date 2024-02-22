Кыргызстан экспортирует в Монголию 18 тонн шерсти. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в Бишкеке состоялась встреча министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Кыргызстане господином Содном Ганхуяг.

На встрече стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и продвижения местной сельскохозяйственной продукции на рынок Монголии.

Торобаев отметил, что кыргызской сторона готова экспортировать 18 тонн грубой шерсти в Монголию для ее последующей переработки в качестве органического удобрения.

Особое внимание было уделено вопросам ветеринарной безопасности и контроля качества продукции животного происхождения. Обсуждался вопрос подписания важного документа – Меморандума о взаимопонимании между Ветеринарной службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным управлением ветеринарных служб исполнительного агентства правительства Монголии в сфере ветеринарных услуг. Этот документ заложит основы для эффективного сотрудничества в области ветеринарного контроля и обмена информацией, способствуя обеспечению высокого стандарта качества и безопасности продукции животного происхождения в обеих странах.

Обе стороны выразили готовность к углублению взаимодействия и активному развитию партнерских отношений в этих сферах.