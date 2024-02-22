Погода
$ 89.47 - 89.70
€ 96.02 - 96.95

Кыргызстан экспортирует в Монголию 18 тонн шерсти

278  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан экспортирует в Монголию 18 тонн шерсти. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в Бишкеке состоялась встреча министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Кыргызстане господином Содном Ганхуяг.

На встрече стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и продвижения местной сельскохозяйственной продукции на рынок Монголии.

Торобаев отметил, что кыргызской сторона готова экспортировать 18 тонн грубой шерсти в Монголию для ее последующей переработки в качестве органического удобрения.

Особое внимание было уделено вопросам ветеринарной безопасности и контроля качества продукции животного происхождения. Обсуждался вопрос подписания важного документа – Меморандума о взаимопонимании между Ветеринарной службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным управлением ветеринарных служб исполнительного агентства правительства Монголии в сфере ветеринарных услуг. Этот документ заложит основы для эффективного сотрудничества в области ветеринарного контроля и обмена информацией, способствуя обеспечению высокого стандарта качества и безопасности продукции животного происхождения в обеих странах.

Обе стороны выразили готовность к углублению взаимодействия и активному развитию партнерских отношений в этих сферах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435454
Теги:
Минсельхоз, Монголия, экспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  