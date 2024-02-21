Президент ставит Кыргызстан в центр Центральной Азии

Никто и не ожидал, что тупиковая страна, находящаяся как бы на задворках мировой (и даже региональной) цивилизации, превратится в разносторонне развивающееся государство, стремящееся к подлинной, а не декларативной независимости и вместе с тем способное сплотить вокруг себя соседей по региону.

"Для внутренних нужд импортируется до 80 процентов товарной продукции; национальный бюджет формируется за счет внешних займов; нет четко очерченных государственных границ, из-за чего систематически гибнут люди; нет национальных электрических сетей…" - так писали о Кыргызстане региональные СМИ совсем еще недавно, в 2011 году. И продолжали: "Главная беда Кыргызстана заключается даже не в той зависимости, в которую он попал и в которой он находится, а в несостоятельности властей вывести страну из кризиса в силу политической незрелости, коррумпированности и профессиональной некомпетентности. Чем ездить по миру с протянутой шапкой, на полусогнутых ногах и с подобострастной улыбкой, нужно повернуться лицом к проблемам своего народа, заставить чиновников работать на общественно полезный результат".

Алмазбек Атамбаев честно признавал, что страна – тупиковая. И обещал в период своего президентства вывести ее на столбовую дорогу цивилизации. Не получилось. Другие президенты, кажется, вообще не видели в Кыргызстане особых проблем…

Лишь в последнее время начало происходить нечто, заставляющее одних удивляться, других – возмущаться, но и те, и другие не отрицают бесспорный факт: Кыргызстан как будто вырос, расправил плечи и приготовился к рывку.

Уже отошли в безвозвратное прошлое времена, когда "с протянутой шапкой, подобострастной улыбкой, на полусогнутых". Садыр Жапаров вошел в сообщество мировых лидеров твердой походкой и был встречен крепким товарищеским рукопожатием. Советы "повернуться лицом к проблемам своего народа и заставить чиновников работать на общественно полезный результат" тоже качественно выполняются. С государственными границами практически разобрались, теперь разбираемся с национальными электрическими сетями. Не очень быстро, не галопом, не наскоком, но уверенным поступательным движением.

Решились вопросы и самостоятельного, внутреннего пополнения государственного бюджета. Оказалось, что, если к делу подойти принципиально и с умом, не так уж сложно наладить внутренние финансовые поступления в госказну.

Пока Кыргызская Республика тихонько прозябала в тупике, роль регионального лидера и центра исполнял Казахстан. Он большой. Он граничит с Россией (для центральноазиатских стран это всегда было важно). Когда стало важно граничить с активизировавшимся Китаем – здесь у Казахстана тоже наметилось преимущество.

Но строительство крупнейшей железнодорожной магистрали Китай "замутил" всё-таки с Кыргызстаном, в обход Казахстана. Казахстану этот проект крайне невыгоден: когда дорогу построят, значительная часть грузов будет течь в обход республики, и у казахских таможенников сократятся сборы за пропуск через свою территорию китайских грузов.

Кыргызстан – признанная всеми соседями "водонапорная башня" региона. И если урегулировать ситуацию с водой (а этим правительство сейчас целенаправленно и усиленно занимается), наша страна и здесь выходит на главенствующие позиции. Это будет та самая независимость, о необходимости обретения которой чуть больше десяти лет назад рассуждали отечественные и соседние эксперты.

Назрела острейшая нужда в революционном преобразовании энергетической системы. И у президента есть видение, концепция этого переустройства. Есть специалисты и инвесторы, готовые помочь Кыргызстану разобраться с упадочной и убыточной энергетикой. В частности, российская корпорация "Росатом" уже вовсю работает над реализацией в нашей стране нескольких масштабных энергетических проектов, которые не только сделают Кыргызстан самодостаточным, самостоятельным и независимым в плане энергетики, но и даст возможность поставлять излишки электроэнергии бедствующим соседям по региону.

Кыргызстан первым отказался от старой, изжившей себя системы управления государством и от "старорежимных" правителей. На смену тем, кто за годы правления врос в свое кресло и привык "рулить" по старинке, не очень понимая, что стремительно меняющиеся мировые реалии требуют принципиально новых подходов и решений, - пришли руководители новой формации. Обладающие той самой "политической зрелостью, профессиональной компетентностью, некоррумпированностью", к которым не так давно призывали кыргызских лидеров внешние и внутренние эксперты. Сейчас – время лидеров с геополитическим мышлением.

Садыр Жапаров им обладает.

Кыргызстан когда-то стал первым государством в Центральной Азии, официально оформившим свою государственную независимость. Другое дело, что долгие три десятилетия он являлся независимым лишь на бумаге. И метался из стороны в сторону, пытаясь примкнуть к какому-нибудь объединению, союзу – от европейского до наиболее близкого турецкого – в поисках поддержки и помощи. Восстанавливая и формируя истинную независимость государства, его нынешний президент понимает, что у Кыргызстана – свой путь. Он может пересекаться и с европейскими, и с тюркскими, и с иными дорогами, но никогда с ними не сольется, не растворится в них.

У государств Центральной Азии, чтобы не пропасть поодиночке, есть, пожалуй, единственный выход. Сохраняя цивилизованные партнерские отношения с Европой и Азией, выстраивать некую политико-экономическую общность внутри региона. Никто со стороны не поймет и не поддержит нас так, как сами себя и друг друга. И вполне вероятно, что центром этого объединения станет некогда тупиковый и бесперспективный Кыргызстан. У него есть для этого все предпосылки.