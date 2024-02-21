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В школе-интернате имени А. Тургунова выявлены просроченные продукты питания

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Национальный центр по предупреждению пыток выявил грубые нарушения в школе-интернате имени А. Тургунова в Араванском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба Наццентра.

Условия пребывания в учреждении грубо нарушают права детей. По итогам посещения составлен акт, который передан руководству школы-интерната. По заверениям руководства, все нарушения будут устранены в течение недели.

Продовольственная безопасность:

Столовый инвентарь, мебель нуждаются в обновлении.

Не ведется журнал учета и контроля качества приготовления пищи.

Правила хранения продуктов питания не соблюдаются (овощи хранятся на земле, испорченные своевременно не сортируются)

Выявлены продукты питания с истекшим сроком годности (просроченная колбаса, в количестве 11 штук).

Условия проживания:

В двух спальных комнатах для девочек 4-го и 6-го классов выявлены нарушения установленных санитарных норм размещения (площадь на одного учащегося должна быть не менее 4 кв.м.). В первой комнате этот показатель равен 1,59кв.м., а во второй 2,72 кв.м соответственно.

Антисанитария в уборной и в бане. Двери в уборной изнутри не закрываются. Отсутствуют гигиенические средства (туалетная бумага, кувшины с водой). Вблизи туалета не предусмотрено место для мытья рук.

Вместимость наружного туалета не в состоянии покрыть текущее количество детей (405 учащихся).

В спальных комнатах отсутствуют шкафы и тумбочки.

На одной из кроватей ученицы на момент посещения отсутствовал матрас.

Медицинское обеспечение:

В медицинском кабинете отсутствует аптечка первой помощи.

В наличие не все журналы и книги.

Лекарственные средства в недостаточном количестве, среди имеющихся были выявлены просроченные.

В кабинете отсутствует проточная вода, используется умывальник с тумбой по типу дачный.


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URL: https://www.vb.kg/435460
Теги:
Араванский район, дети, нарушения, продукты
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