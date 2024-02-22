Хокимат Андижана приобрел три саженца почти по 6 тысяч долларов

Служба благоустройства Андижана в 2023 году в числе прочих саженцев приобрела три черенка декоративных деревьев почти по 700 миллионов сумов каждый, сообщает СМИ.

Об этом сообщил советник министра экологии Расул Кушербаев, цитируя депутата городского кенгаша Андижана Жахонгира Жиянова, сообщившего о роскошной покупке.

В доказательство факта покупки трех черенков по 700 миллионов сумов депутат привел документы, утвержденные соответствующими организациями.

В частности, управление благоустройства приобрело по одному саженцу у трех компаний: ООО "Гуллар ва ландшафт" – за 698,7 миллиона сумов, у ИП "Насирдинова Мухайохан Одилжон кизи" – за 698,6 миллиона сумов и у ИП "Тахиров Абдулвоксид Василович" – за 598,7 миллиона сумов.

В свою очередь хоким Андижана Гофуржон Абдурахмонов опроверг информацию о покупке трех черенков по 700 миллионов сумов каждый, сославшись на "техническую ошибку".