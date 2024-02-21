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Глава Госкомиссии по делам религии встретился с новым муфтием Кыргызстана

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Сегодня директор Государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров встретился с новым муфтием Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазизом Закировым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече обсуждались вопросы реализации указов президента Садыра Жапарова, актуальные вопросы в религиозной сфере, сохранение стабильности в обществе, повышение грамотности религиозных лидеров, а также обсудили принцип светскости и свободы вероисповедания в Кыргызской Республике, межконфессиональной толерантности, веротерпимости и ценностях в религии.

По итогам встречи, стороны поблагодарили друг друга за встречу и пожелали успехов в развитии сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/435468
Теги:
ДУМК, Кыргызстан, Госкомиссия по делам религий
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