Глава Госкомиссии по делам религии встретился с новым муфтием Кыргызстана

Сегодня директор Государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров встретился с новым муфтием Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазизом Закировым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече обсуждались вопросы реализации указов президента Садыра Жапарова, актуальные вопросы в религиозной сфере, сохранение стабильности в обществе, повышение грамотности религиозных лидеров, а также обсудили принцип светскости и свободы вероисповедания в Кыргызской Республике, межконфессиональной толерантности, веротерпимости и ценностях в религии.

По итогам встречи, стороны поблагодарили друг друга за встречу и пожелали успехов в развитии сотрудничества.