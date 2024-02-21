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ГКНБ КР задержаны руководящие работники ГУОБДД МВД КР

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявила устойчивую коррупционную схему по незаконному получению денежного вознаграждения сотрудниками ГУОБДД МВД КР, сообщает пресс-служба ведомства.

"19 февраля 2024 года ГКНБ КР в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий по факту злоупотребления должностным положением и получения денежных средств, задержаны сотрудники ГУОБДД МВД КР К.К.А., Н.А.О., а также директор автошколы И.М.К.

Следствием установлено, что указанные выше должностные лица ГУОБДД МВД КР создали устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных средств с граждан КР при оформлении сертификата разрешения на установление газобаллонного оборудования на автотранспортные средства.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц причастных к вышеуказанной преступной деятельности для привлечения к уголовной ответственности".

Отметим, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что задержаны заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР Канатбек Кубатбеков и начальник технического отдела ведомства ГУОБДД Адиль Нефтулаев.


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URL: https://www.vb.kg/435470
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, ГУОБДД
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