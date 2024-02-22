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С 1 апреля в РФ вводится новый размер утилизационного сбора за автомобили

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С 1 апреля 2024 года правительством Российской Федерации внесены изменения в правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее данным, согласно указанным изменениям, утилизационный сбор исчисляется по следующей формуле:

- УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка, где УСед – это стандартный утиль сбор;

- Ктп - разница таможенной пошлины рассчитанной по стоимости авто из перечня Минпромторга РФ и таможенной пошлины, указанной в декларации на товары, или разница таможенной пошлины рассчитанной по объему авто указанной в ОТТС и СБКТС и таможенной пошлины, указанной в ТПО;

- Кндс и Ка – расчет аналогичен таможенной пошлине по ДТ.

В этой связи, министерство информирует юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, связанную с ввозом автотранспортных средств на территорию Российской Федерации, прошедших таможенное оформление в Кыргызской Республике об уравнивании суммы уплаченных таможенных платежей за таможенное оформление автотранспортных средств в КР с суммами платежей, уплачиваемых в РФ - таможенные платежи и вводимый дополнительный платеж в виде утилизационного сбора.

Таким образом, министерство во избежание неоправданных рисков, просит заранее скорректировать свои планы по поставке автотранспортных средств на потребительский рынок РФ.


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URL: https://www.vb.kg/435471
Теги:
Россия, Кыргызстан, автомобили
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