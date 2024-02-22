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ГКНБ: Задержана гражданка, избившая беременную медсестру

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Задержана гражданка, избившую беременную медсестру. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, поступило обращение ассоциации медсестер о принятии мер в отношении "Б.А.", которая нанесла телесные повреждения медсестре Национального госпиталя "С.А.".

Следствием установлено, что 19 февраля медсестра "С.А." в целях проведения перевязочной процедуры тяжелому пациенту неоднократно попросила "Б.А." покинуть палату, на что последняя начала неадекватно реагировать на замечание и беспричинно избила беременную "С.А.".

В результате чего, "С.А." получила ушиб мягких тканей волосистой части головы и в экстренном порядке госпитализирована с диагнозом: "Угроза прерывания беременности".

По результатам проверки указанных фактов начато досудебное производство по ст. 280 "Хулиганство" УК КР. Подозреваемая "Б.А." задержана и водворена в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ решительно выражает свою позицию по вопросу обеспечения безопасности государственных служащих и заявляет о крайней недопустимости проявления рукоприкладства в их адрес. При выявлении аналогичных фактов будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/435478
Теги:
ГКНБ, задержание, избиение, Бишкек, врачи
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